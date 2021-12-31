Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минуты
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:40
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:41
Igneus, Цитрин гордитесь - вас выдвинули на номинацию
Аналогично Ромасик, Вкладчик1234, yama, Uaprofi
topic247050.html?p=5365544#p5365544
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:56
yanyura , вот это днище))
Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))
На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?
Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).
Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя))
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:46
Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра!
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