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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4788478947904791

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:40

  uaprofi написав:нужен скрин с QR-кодом, чтобы мы могли проверить, что он действительно действующий

Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минуты
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Если кому-то интересно, монобанк отдаёт 1000 гривен моментально
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:41

Igneus, Цитрин гордитесь - вас выдвинули на номинацию
Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)


Аналогично Ромасик, Вкладчик1234, yama, Uaprofi
Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)

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topic247050.html?p=5365544#p5365544
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:56

yanyura , вот это днище))
Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))
На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?
Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).
Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:46

  Hotab написав:yanyura , вот это днище))
Кукушка хвалит петуха за то что тот ..))
На что она рассчитывала?? Что эти помои кто-то, кроме нее, оценит?)?
Главное, что уже наныло кто-то жалобу)).
Жалкая публика собралась в лагере антиваков. Одна выдвигает убогих жирных тролей на номинацию, второй затер кнопку "жалоба". Мдя))


Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра! :D
fler
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