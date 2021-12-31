Во время полета американская школьная учительница почувствовала себя плохо и сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого девушка ушла на добровольную самоизоляцию в туалет самолета, где провела пять часов.
Об этом сообщает BBC.
20 декабря американская школьная учительница Мариса Фотиео летела из Чикаго в исландский Рейкьявик. Уже в самолете она почувствовала боль в горле и сделала экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой.
Когда тест показал положительный результат, девушка ушла на самоизоляцию в туалет самолета, где провела оставшиеся пять часов полета. Бортпроводник приносил ей еду и напитки и проверял, чтоб с ней все было в порядке. Во время своей самоизоляции в туалете, девушка развлекалась сьемкой видео для Tiktok, ролик было просмотрено более четырех миллионов раз.
Дводозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.
Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на исследования ученых из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.
Согласно полученным данным, уровень антител, которые образуются после прохождения полного курса "Sinovac" и бустера от "Pfizer", оказались в 6,3 раза ниже по сравнению с предыдущими штаммами Covid-19, а в сравнении с "Дельтой" - в 2,7 раза.
Профессор кафедры иммунологии и кафедры молекулярной и клеточной биологии и биологии развития Йельского университета Акико Ивасаки заявила, что людям, которые проходит курс вакцинирования препаратом "CoronaVac", придется делать еще две дополнительные бустерные дозы. По ее мнению, это защитит от "Омикрона".
Кроме того, на прошлой неделе в Гонконге проводили аналогичное исследование, результаты которого показали, что даже три дозы препарата "Sinovac" не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".