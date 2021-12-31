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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4789479047914792>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:40

  uaprofi написав:нужен скрин с QR-кодом, чтобы мы могли проверить, что он действительно действующий

Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минуты
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Если кому-то интересно, монобанк отдаёт 1000 гривен моментально
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:41

Igneus, Цитрин гордитесь - вас выдвинули на номинацию
Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)


Аналогично Ромасик, Вкладчик1234, yama, Uaprofi
Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)

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topic247050.html?p=5365544#p5365544
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:46

Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра! :D
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Во время полета американская школьная учительница почувствовала себя плохо и сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого девушка ушла на добровольную самоизоляцию в туалет самолета, где провела пять часов.

Об этом сообщает BBC.

20 декабря американская школьная учительница Мариса Фотиео летела из Чикаго в исландский Рейкьявик. Уже в самолете она почувствовала боль в горле и сделала экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой.

Когда тест показал положительный результат, девушка ушла на самоизоляцию в туалет самолета, где провела оставшиеся пять часов полета. Бортпроводник приносил ей еду и напитки и проверял, чтоб с ней все было в порядке. Во время своей самоизоляции в туалете, девушка развлекалась сьемкой видео для Tiktok, ролик было просмотрено более четырех миллионов раз.
а у Голубовской есть тик ток?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Дводозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на исследования ученых из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно полученным данным, уровень антител, которые образуются после прохождения полного курса "Sinovac" и бустера от "Pfizer", оказались в 6,3 раза ниже по сравнению с предыдущими штаммами Covid-19, а в сравнении с "Дельтой" - в 2,7 раза.

Профессор кафедры иммунологии и кафедры молекулярной и клеточной биологии и биологии развития Йельского университета Акико Ивасаки заявила, что людям, которые проходит курс вакцинирования препаратом "CoronaVac", придется делать еще две дополнительные бустерные дозы. По ее мнению, это защитит от "Омикрона".

Кроме того, на прошлой неделе в Гонконге проводили аналогичное исследование, результаты которого показали, что даже три дозы препарата "Sinovac" не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".
надо колоть четыре!
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:23

С новым годом!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:13

  fler написав:.........
По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено 8)

А цифры можно?
Сколько выделили и сколько принесла?
И, если можно, благодаря чему.

Всех с Новым Годом
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 гру, 2021 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:14

  fler написав:Хотаб, yanyura и вас с Новым годом! Здоровья вам и добра! :D

Спасибо, солнце.
Но вот муйню , что янаюра написал, удали. Если это, конечно, был не тролиннг)).
Тебя тоже с наступающим. Любви, счастья, много яркого секса.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:38

Новогодний костюм обладателя ковид сертификата

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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 11:32

  safonovstanislav написав:
  uaprofi написав:нужен скрин с QR-кодом, чтобы мы могли проверить, что он действительно действующий

Не думаю, что это секретная информация, но это невозможно, т.к. срок действия qr-кода всего 3 минуты
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Если кому-то интересно, монобанк отдаёт 1000 гривен моментально
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safonovstanislav, мені цікаво, а навіщо ти коловся?

Якщо не помиляюсь ти перехворів, потім був проти вакцинації...

Я до чього, якщо више перелічене правда, то є 100500 вар"янтів, як закосити і отримати цей ковід-сертифікат...
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