Во время полета американская школьная учительница почувствовала себя плохо и сделала экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого девушка ушла на добровольную самоизоляцию в туалет самолета, где провела пять часов.



Об этом сообщает BBC.



20 декабря американская школьная учительница Мариса Фотиео летела из Чикаго в исландский Рейкьявик. Уже в самолете она почувствовала боль в горле и сделала экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой.



Когда тест показал положительный результат, девушка ушла на самоизоляцию в туалет самолета, где провела оставшиеся пять часов полета. Бортпроводник приносил ей еду и напитки и проверял, чтоб с ней все было в порядке. Во время своей самоизоляции в туалете, девушка развлекалась сьемкой видео для Tiktok, ролик было просмотрено более четырех миллионов раз.