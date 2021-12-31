Додано: Суб 01 січ, 2022 13:55

vitaliian написав: safonovstanislav всё же ваш случай особый, надеюсь вы понимаете что это не вакцина вам дала 39,5 а иммунный ответ на неё? всё же ваш случай особый, надеюсь вы понимаете что это не вакцина вам дала 39,5 а иммунный ответ на неё?

С нашей медсистемой невозможно быть в чем-то уверенным. Также может быть бракованная партия вакцины, неправильные условия её перевозки и хранения, неверная дозировка.Повезло вам, поздравляю, можете этим гордиться и рассказывать легенды своим детям, как легко вы перенесли вакцинацию. Среди моих родственников и знакомых, есть как те, которые вообще безсимптомно перенесли вакцинацию, так и такие же, у кого была температура под 40.А гордится тем, что ваши индивидуальные особенности организма позволили перенести легко даже не болезнь, а введение синтетического препарата - это просто фейспалм. При том, что вам возможно просто повезло, т. к. кололи нас с разных бутылочек, а было бы наоборот, я бы писал, как легко прошла вторая доза, а вы бы писали, что чуть не окачурились с температурой под 40. Так что, не хвастайте, особенно здоровьем.