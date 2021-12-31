Ромасик написав:та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.
та можно и без них.
Ромасик написав:о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49.
там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладили
Вы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.
непонятно о чем вы, и что я должен признавать, если на графике четко видно, что 35-49 болеют больше за 20 летних, при том, что и уколоті тоже больше.
Сказки о том, что вируса было много я слышал. Что делать старикам в домах пристарелых? Чего то не помню, чтобы против любых других инфекций была такая отмазка.
IgA написав:
Ромасик написав:1) дает ли это индульгенцию от вакцинации? 2) есть ли какие-то подачки от государства? 3) какие возможности по больничным?
1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось 2) тест бесплатный 3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа. как видите никаких стимулов больше болеть нету
2) здесь на видео пустая полка супермаркета и говорят, что хотели КУПИТЬ тест, но в аптеках и супермаркетах нет. Бесплатные могли бы вывалить на улице, люди бы разбирали. Шарий кстати жаловался, что 1,5 часа надо стоять в очереди за тестом. 3) как можно зафейлить тест, точность которого 50/50?
если не признаётесь, будем наблюдать дальше
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 01 січ, 2022 13:49, всього редагувалось 4 разів.
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.
Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.
Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.
Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными
Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.
vitaliian написав:safonovstanislav всё же ваш случай особый, надеюсь вы понимаете что это не вакцина вам дала 39,5 а иммунный ответ на неё?
С нашей медсистемой невозможно быть в чем-то уверенным. Также может быть бракованная партия вакцины, неправильные условия её перевозки и хранения, неверная дозировка. Повезло вам, поздравляю, можете этим гордиться и рассказывать легенды своим детям, как легко вы перенесли вакцинацию. Среди моих родственников и знакомых, есть как те, которые вообще безсимптомно перенесли вакцинацию, так и такие же, у кого была температура под 40.
О безопасности вакцин должны беспокоится их производители, а не те, кому их вводят
А гордится тем, что ваши индивидуальные особенности организма позволили перенести легко даже не болезнь, а введение синтетического препарата - это просто фейспалм. При том, что вам возможно просто повезло, т. к. кололи нас с разных бутылочек, а было бы наоборот, я бы писал, как легко прошла вторая доза, а вы бы писали, что чуть не окачурились с температурой под 40. Так что, не хвастайте, особенно здоровьем.