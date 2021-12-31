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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4790479147924793>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:04

  change_pm написав:safonovstanislav, мені цікаво, а навіщо ти коловся?

Якщо не помиляюсь ти перехворів, потім був проти вакцинації...

Я до чього, якщо више перелічене правда, то є 100500 вар"янтів, як закосити і отримати цей ковід-сертифікат...

Я и сейчас считаю текущую кампанию по вакцинации от ковида неэффективной. Пойти и ширнуться - это просто самый простой способ получить сертификат.

Тем более, ожидал, что вторая доза будет значительно легче. Температуру 39.5 уже после приёма парацетамола я точно не ожидал.

Да и вообще, нарушать закон не люблю. При том, что был разведанный знакомыми путь получения сертификата без укола. Даже не узнавал цену. Ненавижу коррупцию
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:26

safonovstanislav всё же ваш случай особый, надеюсь вы понимаете что это не вакцина вам дала 39,5 а иммунный ответ на неё?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:41

  IgA написав:
  Ромасик написав:та я смотрю, что возраст 0-2 вообще бы порвал график.

та можно и без них.
  Ромасик написав:о если хотите, то можете по аналогии сравнить возрасты 12-49.

там до омикрона был четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет. сейчас масса заболевших омикроном 20 летних его сгладили

Вы как обычно отказываетесь признавать очевидное, причем на Вами же принесенном графике. Вы б его обрезали тогда, что ли.
непонятно о чем вы, и что я должен признавать, если на графике четко видно, что 35-49 болеют больше за 20 летних, при том, что и уколоті тоже больше.

Сказки о том, что вируса было много я слышал. Что делать старикам в домах пристарелых? Чего то не помню, чтобы против любых других инфекций была такая отмазка.
  IgA написав:
  Ромасик написав:1) дает ли это индульгенцию от вакцинации?
2) есть ли какие-то подачки от государства?
3) какие возможности по больничным?

1) ковид паспорт на полгода, но может что-то поменялось
2) тест бесплатный :D
3) 7-10 дней самоизоляции, зафейлишь рандомную проверку - пару тысяч штрафа.
как видите никаких стимулов больше болеть нету

2) здесь на видео пустая полка супермаркета и говорят, что хотели КУПИТЬ тест, но в аптеках и супермаркетах нет. Бесплатные могли бы вывалить на улице, люди бы разбирали.
Шарий кстати жаловался, что 1,5 часа надо стоять в очереди за тестом.
3) как можно зафейлить тест, точность которого 50/50? :lol:

если не признаётесь, будем наблюдать дальше
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 01 січ, 2022 13:49, всього редагувалось 4 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:43

Ромасик оу вы смотрите шария.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:45

Ученые Вашингтонского университета: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.

Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.

Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.

Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными


Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46

  vitaliian написав:Ромасик оу вы смотрите шария.

да, он в МОСКВУ поехал, и сравнил тестирование.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:47

  Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.

та на днях кто-то приносил, что природный вообще фигня, нужна вакцина
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:52

  safonovstanislav написав:Ненавижу коррупцию

думаете при покупке вакцины обошлось без нее?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:55

  vitaliian написав:safonovstanislav всё же ваш случай особый, надеюсь вы понимаете что это не вакцина вам дала 39,5 а иммунный ответ на неё?

С нашей медсистемой невозможно быть в чем-то уверенным. Также может быть бракованная партия вакцины, неправильные условия её перевозки и хранения, неверная дозировка.
Повезло вам, поздравляю, можете этим гордиться и рассказывать легенды своим детям, как легко вы перенесли вакцинацию. Среди моих родственников и знакомых, есть как те, которые вообще безсимптомно перенесли вакцинацию, так и такие же, у кого была температура под 40.

О безопасности вакцин должны беспокоится их производители, а не те, кому их вводят

А гордится тем, что ваши индивидуальные особенности организма позволили перенести легко даже не болезнь, а введение синтетического препарата - это просто фейспалм. При том, что вам возможно просто повезло, т. к. кололи нас с разных бутылочек, а было бы наоборот, я бы писал, как легко прошла вторая доза, а вы бы писали, что чуть не окачурились с температурой под 40. Так что, не хвастайте, особенно здоровьем.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:04

  Ромасик написав:непонятно о чем вы, и что я должен признавать, если на графике четко видно, что 35-49 болеют больше за 20 летних, при том, что и уколоті тоже больше.

Сказки о том, что вируса было много я слышал. Что делать старикам в домах пристарелых? Чего то не помню, чтобы против любых других инфекций была такая отмазка.


  IgA написав:четкий пик на возрастах родителей заболевших детей, если на тебя кашляют полдня бустер не поможет.


И Вас с Новым Годом! Побольше пейте, говорят рассол в этом плане очень хорош.

  Ромасик написав:здесь на видео пустая полка супермаркета и говорят, что хотели КУПИТЬ тест, но в аптеках и супермаркетах нет. Бесплатные могли бы вывалить на улице, люди бы разбирали.


Помню был тут один забавный персонаж, по новостям прочитанным в Украине рассказывал мне какая на самом деле ситуация в Лондоне

  Ромасик написав:как можно зафейлить тест, точность которого 50/50?

это не та проверка, звонок на телефон или визит в дом, не такая долбанутая как селфи в дие, но если попался то уже дешевле заплатить штраф чем отмазаться
IgA
 
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