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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4790479147924793

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:06

  Schmit написав:Ученые Вашингтонского университета: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.

Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.

Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.

Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными


Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.

Иммунитет пожизненный, а вот, вирусы разные. Знакомая умудрилась переболеть ковидом уже 3 раза. Каждый раз пцр-тесты подтверждали ковид.
Ковид - это тысячи разных вирусов, объединенные в группы по схожести(альфа, дельта, омикрон)
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:13

  Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.


Кто-то опять рассуждает о вещах в которых ничего не понимает. Иммунная память формируется и после вакцинации
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Только она не предотвращает заболевание а снижает его тяжесть в случае повторного заражения. Предотвращают заражение только высокий титр нейтрализующих антитела (к тому самому S белку), но он не держится долго, потому как это затратно для организма, без бустеров или реинфекций он падает со временем. Причем 10 - 20% в Вашей статье это не конечная точка падения.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:18

  ЛАД написав:
  fler написав:......
По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено 8)

А цифры можно?
Сколько выделили и сколько принесла?
И, если можно, благодаря чему.


Точные цифры уже не помню, их озвучивал академик Геец на одном из заседаний ученого совета его Института.
Однако, кто внимательно читает наш форум, тот мог заметить эти последние данные за 1 полугодие 2021:
За даними держстату, найбільш рентабельною був вид діяльності тимчасове розміщення і організація харчування-37,3%,
• операції з нерухомим майном – 25,9%;
• інформація і телекомунікації – 18,4%;
• оптова і роздрібна торгівля – 16,3%;
• промисловість – 12,8%;
• професійна, наукова та технічна діяльність – 10,8%;
• фінансова та страхова діяльність – 8,9%;…..
https://news.finance.ua/ua/news/-/50105 ... 2021-rotsi
Можно самостоятельно прикинуть, исходя из отчета НАНУ за 2020. https://files.nas.gov.ua/text/report/2020_ua_all.pdf
«Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) НАН України визначено видатки за рахунок загального фонду держбюджету обсягом 4 млрд 62,5 млн грн, що на 95,1 млн грн, або на 2,3 %, менше за обсяги фінансування 2019 року. Це зменшення загального обсягу фінансування було пов’язано, насамперед, зі скороченням на 31,0 % обсягів фінансування за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» та на 78,8 % за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України».
Уже давно не секрет, что госфинансирования НАНУ хватает лишь для поддержки штанов тем, кто там работает (это 27+ тысяч чел). Посмотрите на среднюю зарплату – 9668 грн. Обнять и плакать. Теперь откройте раздел отчета про «Міжнародне співробітництво..» (с.424), где видно, как зарабатываются деньги за границей. Также в пункте 3.7 (с.490) указаны другие источники зарабатывания денег организациями в структуре НАНУ.
Кроме того, в п.3.1 (с.437) перечисляется работа, которую НАН выполняет бесплатно, хотя на эти виды работ из госбюджета выделяется немало денег, которые оседают в карманах министерств и комитетов ВР и иже с ними.
В целом, если изучить отчет более детально, то многое прояснится по вашему вопросу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:19

  IgA написав:
  Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.


Кто-то опять рассуждает о вещах в которых ничего не понимает. Иммунная память формируется и после вакцинации
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Только она не предотвращает заболевание а снижает его тяжесть в случае повторного заражения. Предотвращают заражение только высокий титр нейтрализующих антитела (к тому самому S белку), но он не держится долго, потому как это затратно для организма, без бустеров или реинфекций он падает со временем. Причем 10 - 20% в Вашей статье это не конечная точка падения.

Короче пока не будет таблетки это всё охота на ведьм. Одним помогает, другим неизвестно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:33

  vitaliian написав:
  IgA написав:
  Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.


Кто-то опять рассуждает о вещах в которых ничего не понимает. Иммунная память формируется и после вакцинации
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Только она не предотвращает заболевание а снижает его тяжесть в случае повторного заражения. Предотвращают заражение только высокий титр нейтрализующих антитела (к тому самому S белку), но он не держится долго, потому как это затратно для организма, без бустеров или реинфекций он падает со временем. Причем 10 - 20% в Вашей статье это не конечная точка падения.

Короче пока не будет таблетки это всё охота на ведьм. Одним помогает, другим неизвестно.

Таблетки действуют точно также. Одним помогают, другим ни о чём
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:38

  vitaliian написав:Ромасик оу вы смотрите шария.

Это многое объясняет, к слову.
Hotab
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