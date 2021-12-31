Додано: Суб 01 січ, 2022 14:18

ЛАД написав: fler написав: ......

По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено ......По итогам прошлого года украинская наука принесла в бюджет гораздо больше денег, чем на нее было выделено

А цифры можно?

Сколько выделили и сколько принесла?

И, если можно, благодаря чему.

А цифры можно?Сколько выделили и сколько принесла?И, если можно, благодаря чему.

Точные цифры уже не помню, их озвучивал академик Геец на одном из заседаний ученого совета его Института.Однако, кто внимательно читает наш форум, тот мог заметить эти последние данные за 1 полугодие 2021:За даними держстату, найбільш рентабельною був вид діяльності тимчасове розміщення і організація харчування-37,3%,• операції з нерухомим майном – 25,9%;• інформація і телекомунікації – 18,4%;• оптова і роздрібна торгівля – 16,3%;• промисловість – 12,8%;• професійна, наукова та технічна діяльність – 10,8%;• фінансова та страхова діяльність – 8,9%;…..Можно самостоятельно прикинуть, исходя из отчета НАНУ за 2020.«Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (зі змінами) НАН України визначено видатки за рахунок загального фонду держбюджету обсягом 4 млрд 62,5 млн грн, що на 95,1 млн грн, або на 2,3 %, менше за обсяги фінансування 2019 року. Це зменшення загального обсягу фінансування було пов’язано, насамперед, зі скороченням на 31,0 % обсягів фінансування за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» та на 78,8 % за бюджетною програмою «Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України».Уже давно не секрет, что госфинансирования НАНУ хватает лишь для поддержки штанов тем, кто там работает (это 27+ тысяч чел). Посмотрите на среднюю зарплату – 9668 грн. Обнять и плакать. Теперь откройте раздел отчета про «Міжнародне співробітництво..» (с.424), где видно, как зарабатываются деньги за границей. Также в пункте 3.7 (с.490) указаны другие источники зарабатывания денег организациями в структуре НАНУ.Кроме того, в п.3.1 (с.437) перечисляется работа, которую НАН выполняет бесплатно, хотя на эти виды работ из госбюджета выделяется немало денег, которые оседают в карманах министерств и комитетов ВР и иже с ними.В целом, если изучить отчет более детально, то многое прояснится по вашему вопросу.