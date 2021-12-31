Додано: Суб 01 січ, 2022 14:46

safonovstanislav написав: вам, поздравляю, можете этим гордиться и рассказывать легенды своим детям, как легко вы перенесли вакцинацию. Среди моих родственников и знакомых, есть как те, которые вообще безсимптомно перенесли вакцинацию, так и такие же, у кого была температура под 40.



О безопасности вакцин должны беспокоится их производители, а не те, кому их вводят



А гордится тем, что ваши индивидуальные особенности организма позволили перенести легко даже не болезнь, а введение синтетического препарата - это просто фейспалм. При том, что вам возможно просто повезло, т. к. кололи нас с разных бутылочек, а было бы наоборот, я бы писал, как легко прошла вторая доза, а вы бы писали, что чуть не окачурились с температурой под 40. Так что, не хвастайте, особенно здоровьем.

вам, поздравляю, можете этим гордиться и рассказывать легенды своим детям, как легко вы перенесли вакцинацию. Среди моих родственников и знакомых, есть как те, которые вообще безсимптомно перенесли вакцинацию, так и такие же, у кого была температура под 40.О безопасности вакцин должны беспокоится их производители, а не те, кому их вводятА гордится тем, что ваши индивидуальные особенности организма позволили перенести легко даже не болезнь, а введение синтетического препарата - это просто фейспалм. При том, что вам возможно просто повезло, т. к. кололи нас с разных бутылочек, а было бы наоборот, я бы писал, как легко прошла вторая доза, а вы бы писали, что чуть не окачурились с температурой под 40. Так что, не хвастайте, особенно здоровьем.

Где вы увидели хвастовство? Я после 2х доз через 3 месяца заболел ковидом и ещё месяц кашлял как собака, вы в этом увидели везение?!Почитайте на досуге как проходят испытания любого препарата, не только вакцины. Даже в группе получающей испытуемый препарат результат всегда ниже 100%. В среднем 60%. В инструкциях это не пишут, им надо продать побольше, а если препарат дорогой человек 200 раз подумает в какой группе он состоит.Я покупал дорогие капли (~ 500 грн) от аллергии и они мне не помогали, а помогла таблетка за 30 грн. И так же как вы думал что капли за 500 гривен это обычный физраствор. Почему нет, свехрентабельный бизнес, и почти ненаказуемый. Допускаю что и с вакциной могут быть манипуляции. Чем дороже препарат тем больше мотивация его подделать. Цитрамон за 3 грн никто подделывать не будет.Имхо форум как раз нужен обсудить все варианты а не только текому "повезло".