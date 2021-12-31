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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4791479247934794

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:20

  vitaliian написав:Короче пока не будет таблетки это всё охота на ведьм. Одним помогает, другим неизвестно.

с таблетками будет то же самое - одному помогло, другому нет, "то не таблетка не помогает, то вируса слишком много".
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 15:24

  Schmit написав:Ученые Вашингтонского университета: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.

Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.

Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.

Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными


Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.

Это хорошая новость, если это действительно правда. Но сомнения в этом остаются, и вот почему:

- в конце статьи приводятся ссылки на использованную литературу, на основе которых написана статья, последняя по времени публикация - "Nature June 14, 2021", т.е. полгода назад, после этого тишина.

- из основной оригинальной статьи, опубликованной "Nature Published: 24 May 2021" видно, что исследование проводилось на малой выборке:
Blood samples were collected approximately 1 month after the onset of symptoms from 77 individuals who were convalescing from COVID-19 (49% female, 51% male, median age 49 years), the majority of whom had experienced mild illness (7.8% hospitalized, Extended Data Tables 1, 2). Follow-up blood samples were collected three times at approximately three-month intervals. Twelve convalescent participants received either the BNT162b2 (Pfizer) or the mRNA-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 vaccine between the last two time points; these post-vaccination samples were not included in our analyses. In addition, bone marrow aspirates were collected from 18 of the convalescent individuals at 7 to 8 months after infection and from 11 healthy volunteers with no history of SARS-CoV-2 infection or vaccination. Follow-up bone marrow aspirates were collected from 5 of the 18 convalescent individuals and from 1 additional convalescent donor approximately 11 months after infection (Fig. 1a, Extended Data Tables 3, 4).

https://bit.ly/3JBqrHd

В нашей "голосовалке" почти в 2 раза больше участников (143), но тот, кто решится распространить результаты голосования на все население Украины мгновенно будет осмеян.

И с наступившим Новым годом всех!
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:01

  safonovstanislav написав:
  Schmit написав:Ученые Вашингтонского университета: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.

Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.

Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.

Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными


Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.

Иммунитет пожизненный, а вот, вирусы разные. Знакомая умудрилась переболеть ковидом уже 3 раза. Каждый раз пцр-тесты подтверждали ковид.

Как говорили тут - "одна на миллион".
  IgA написав:
  Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.


Кто-то опять рассуждает о вещах в которых ничего не понимает. Иммунная память формируется и после вакцинации
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2

Только она не предотвращает заболевание а снижает его тяжесть в случае повторного заражения. Предотвращают заражение только высокий титр нейтрализующих антитела (к тому самому S белку), но он не держится долго, потому как это затратно для организма, без бустеров или реинфекций он падает со временем. Причем 10 - 20% в Вашей статье это не конечная точка падения.

Да да да. Только вот уколотые в Европе сейчас почему-то болеют просто массово (говорят - не умирают, ну почти, "верю").
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 01 січ, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:03

Schmit , Яма нам такое обещал.
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