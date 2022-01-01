Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.
Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.
Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.
Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными
Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.
Это хорошая новость, если это действительно правда. Но сомнения в этом остаются, и вот почему:
- в конце статьи приводятся ссылки на использованную литературу, на основе которых написана статья, последняя по времени публикация - "Nature June 14, 2021", т.е. полгода назад, после этого тишина.
- из основной оригинальной статьи, опубликованной "Nature Published: 24 May 2021" видно, что исследование проводилось на малой выборке:
Blood samples were collected approximately 1 month after the onset of symptoms from 77 individuals who were convalescing from COVID-19 (49% female, 51% male, median age 49 years), the majority of whom had experienced mild illness (7.8% hospitalized, Extended Data Tables 1, 2). Follow-up blood samples were collected three times at approximately three-month intervals. Twelve convalescent participants received either the BNT162b2 (Pfizer) or the mRNA-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 vaccine between the last two time points; these post-vaccination samples were not included in our analyses. In addition, bone marrow aspirates were collected from 18 of the convalescent individuals at 7 to 8 months after infection and from 11 healthy volunteers with no history of SARS-CoV-2 infection or vaccination. Follow-up bone marrow aspirates were collected from 5 of the 18 convalescent individuals and from 1 additional convalescent donor approximately 11 months after infection (Fig. 1a, Extended Data Tables 3, 4).
Согласно данным группы исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета, если вы переболели COVID-19, даже в легкой форме, поздравляем вас, поскольку у вас, вероятнее всего, выработался долгосрочный иммунитет. На самом деле, скорее всего, у вас пожизненный иммунитет, как и в случае с выздоровлением от многих инфекционных агентов - как только вы перенесли болезнь и выздоровели, у вас появляется иммунитет, вероятнее, на всю жизнь.
Эти данные убедительные и многообещающие, и они должны стать долгожданной и утешительной новостью для общественности, которая провела прошлый 2020 год, в панике из-за SARS-CoV-2.
Все больше доказательств свидетельствует о существовании длительного иммунитета.
Первоначальные сообщения о том, что иммунитет к COVID был скоротечным, оказались ошибочными
Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.
Иммунитет пожизненный, а вот, вирусы разные. Знакомая умудрилась переболеть ковидом уже 3 раза. Каждый раз пцр-тесты подтверждали ковид.
Как говорили тут - "одна на миллион".
IgA написав:
Schmit написав:Кто-то тут убеждал, что вакцина формирует иммунитет аналогичный природному.
Только она не предотвращает заболевание а снижает его тяжесть в случае повторного заражения. Предотвращают заражение только высокий титр нейтрализующих антитела (к тому самому S белку), но он не держится долго, потому как это затратно для организма, без бустеров или реинфекций он падает со временем. Причем 10 - 20% в Вашей статье это не конечная точка падения.
Да да да. Только вот уколотые в Европе сейчас почему-то болеют просто массово (говорят - не умирают, ну почти, "верю").
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 01 січ, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Короче пока не будет таблетки это всё охота на ведьм. Одним помогает, другим неизвестно.
с таблетками будет то же самое - одному помогло, другому нет, "то не таблетка не помогает, то вируса слишком много".
Чтоб не было претензий по эффективности - будут писать "помогает облегчить симптомы". 1. Помогает - не лечит, не избавляет, а только "помогает" 2. Облегчить - не снять, не избавить полностью, а только "облегчить" 3. Симптомы - не саму болезнь, а только "симптомы".
Ромасик написав:То что теперь случилось с 35+ летними родителями? Они деток отдали на удержание 20-летним?
При дельте болели в основном невакцинированные дети. Вторая категория - их родители, которые сидят сутками с больными детишками в одном доме. С приходом омикрона стали больше болеть 20 летних. Почему заболевания начали распределяться по степени социальной активности только с приходом омикрона который пробивает иммунитет? А до этого получается вакцина все же защищала или 20 летних не тестировали?
Ромасик написав:но что с пустой полкой в супермаркете с надписью "Тесты проданы"? - это постановка?
Это тест который нужно сдавать если едешь заграницу, они то как раз платные. Для внутреннего тестирования тесты бесплатные, но с ограничениями по количеству в неделю в руки, так что на полках их не будет, нужно показать код и их выносят как лекарства по рецепту. Это я и имел ввиду когда писал что зрители рашановостей рассказывают как на самом деле мне тут живется. То что тестов с приходом омикрона не хватает я не отрицаю.
Ромасик написав:попался с чем? пс: а что такое селфи в дие?
Вы точно из Украины пишете? Или Вам еще нужно немного отдохнуть после празднования?