Додано: Суб 01 січ, 2022 18:17

Ромасик написав: То что теперь случилось с 35+ летними родителями? Они деток отдали на удержание 20-летним? То что теперь случилось с 35+ летними родителями? Они деток отдали на удержание 20-летним?

Ромасик написав: но что с пустой полкой в супермаркете с надписью "Тесты проданы"? - это постановка? но что с пустой полкой в супермаркете с надписью "Тесты проданы"? - это постановка?

Ромасик написав: попался с чем?

пс: а что такое селфи в дие? попался с чем?пс: а что такое селфи в дие?

При дельте болели в основном невакцинированные дети. Вторая категория - их родители, которые сидят сутками с больными детишками в одном доме. С приходом омикрона стали больше болеть 20 летних. Почему заболевания начали распределяться по степени социальной активности только с приходом омикрона который пробивает иммунитет? А до этого получается вакцина все же защищала или 20 летних не тестировали?Это тест который нужно сдавать если едешь заграницу, они то как раз платные. Для внутреннего тестирования тесты бесплатные, но с ограничениями по количеству в неделю в руки, так что на полках их не будет, нужно показать код и их выносят как лекарства по рецепту. Это я и имел ввиду когда писал что зрители рашановостей рассказывают как на самом деле мне тут живется. То что тестов с приходом омикрона не хватает я не отрицаю.Вы точно из Украины пишете? Или Вам еще нужно немного отдохнуть после празднования?