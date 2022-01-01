Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон. Об этом сообщает The New York Times.
В отчете указывается, что в ходе эксперимента животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилсь, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути, хотя и распространялся на легкие. Благодаря этому животные реже гибли.
При этом в носу у животных болезнь размножалась также, как и остальные штаммы.
Похожие результаты получили исследователи из Гонконга, изучив образцы дыхательных тканей людей.
Причиной сложившейся ситуации ученые называют белок TMPRSS2, который содержится в клетках легкого и помогает вирусу проникнуть внутрь. Он слабо взаимодействует со штаммом Омикрон.
Напомним, двудозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.
Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон. Об этом сообщает The New York Times.
В отчете указывается, что в ходе эксперимента животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилось, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути, хотя и распространялся на легкие. Благодаря этому животные реже гибли.
При этом в носу у животных болезнь размножалась также, как и остальные штаммы. ......... Причиной сложившейся ситуации ученые называют белок TMPRSS2, который содержится в клетках легкого и помогает вирусу проникнуть внутрь. Он слабо взаимодействует со штаммом Омикрон.
Не очень понятное сообщение. Меньшее поражение верхних дыхательных путей при поражении лёгких, вроде бы, не должно уменьшать смертность. Указанная причина по логике должна уменьшать именно поражение легких.
Напомним, двудозная вакцина "Sinovac" и бустерная от "Pfizer" не оправдали ожидания медиков и показали низкий уровень иммунной защиты против штамма коронавирусной инфекции "Омикрон", ключевые симптомы которого недавно раскрыли ученые. Деятели научной сферы заявили, что эффект этих препаратов аналогичен курсу мРНК-вакцины.
Тоже не очень вразумительная фраза.
Возможно, следствие "трудностей перевода". К сожалению, не могу посмотреть оригинал статьи в The New York Times.
Ромасик написав:То что теперь случилось с 35+ летними родителями? Они деток отдали на удержание 20-летним?
При дельте болели в основном невакцинированные дети. Вторая категория - их родители, которые сидят сутками с больными детишками в одном доме. С приходом омикрона стали больше болеть 20 летних. Почему заболевания начали распределяться по степени социальной активности только с приходом омикрона который пробивает иммунитет? А до этого получается вакцина все же защищала или 20 летних не тестировали?
что-то не сходится - в моей табличке больше всего болеют детки (% популяции). И в таблицах отчетов со времен 42 недели больше всего было детей. Так что ваши 20-летние опят не пляшут
IgA написав:
Ромасик написав:но что с пустой полкой в супермаркете с надписью "Тесты проданы"? - это постановка?
Это тест который нужно сдавать если едешь заграницу, они то как раз платные. Для внутреннего тестирования тесты бесплатные, но с ограничениями по количеству в неделю в руки, так что на полках их не будет, нужно показать код и их выносят как лекарства по рецепту. Это я и имел ввиду когда писал что зрители рашановостей рассказывают как на самом деле мне тут живется. То что тестов с приходом омикрона не хватает я не отрицаю.
Хоть с этим разобрались. За ракшаноновостями то к летчикам.
IgA написав:
Ромасик написав:попался с чем? пс: а что такое селфи в дие?
Вы точно из Украины пишете? Или Вам еще нужно немного отдохнуть после празднования?
Вы еще скажите, что я без Дии с дома выйти не могу.
К стати может у вас найдется такая табличка для всей Британии и за январь 2020 ? Очень красивая.
"Приколы" на тему "птичье-свиного гриппа" и тамифлю создают впечатление, что деньги на это взяли из личного кармана Вкладчика и не вернули. А по поводу гриппов советую почитать хотя бы Вики статьи "Птичий грипп" и "Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году". Может быть перестанете "шутить". Хорошо, что пока обходится без повторения "испанки". Но никто не гарантирует, что так будет всегда. В случае чего, расходы на тамифлю могут оказаться детскими шалостями. Да и вообще, смешные "приколы". Как если бы сейчас оборудовали больницы кислородом, а эпидемия вдруг до нас бы не дошла. Вкладчик потом лет 20 рассказывал бы вместо тамифлю о кислороде.