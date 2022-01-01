Додано: Суб 01 січ, 2022 21:08

Вкладчик1234 написав: ..........

Тамифлю-2 ..........Тамифлю-2

"Приколы" на тему "птичье-свиного гриппа" и тамифлю создают впечатление, что деньги на это взяли из личного кармана Вкладчика и не вернули.А по поводу гриппов советую почитать хотя бы Вики статьи "Птичий грипп" и "Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году". Может быть перестанете "шутить".Хорошо, что пока обходится без повторения "испанки". Но никто не гарантирует, что так будет всегда. В случае чего, расходы на тамифлю могут оказаться детскими шалостями.Да и вообще, смешные "приколы". Как если бы сейчас оборудовали больницы кислородом, а эпидемия вдруг до нас бы не дошла. Вкладчик потом лет 20 рассказывал бы вместо тамифлю о кислороде.