После шария ромасик уже ничем не удивит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 січ, 2022 00:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 02 січ, 2022 03:17
Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается. Очевидно, что среди 4800 видео у него на канале, можно найти откровенно нелепые видео и высказывания. Но, в основном, можно доверять и прислушиваться. Непонятно, почему его тут не любят. Курс доллара не угадал?
Ну, а касаемо, коронавируса. Очевидно, что на этой теме кормятся очень многие, которые также очевидно не хотят прекращения эпидемий.
Додано: Нед 02 січ, 2022 03:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Если вы покупали у Гильдии Пожарников контракт, то гильдия обязывалась защищать ваш дом от пожара. К сожалению, вскоре на передний план выступили типичные черты анк-морпоркского менталитета, то есть у пожарников завелась привычка группами прогуливаться у домов потенциальных клиентов, опуская комментарии типа: «А пожароопасное местечко, однако» или «Загорится, небось, как фейерверк, стоит только спичку нечаянно уронить!»"
Плоский мир Терри Пратчетта
Додано: Нед 02 січ, 2022 07:35
2 противоречия в одном абзаце. Не может человек который гиперболизирует, верно передавать суть, потому что гиперболизация есть искажение сути.
Тем более если он часто говорит о том, в чем не разбирается, это слушатель значит должен разбираться в самом охрименко (точнее в чем он разбирается), чтобы игнорировать всё остальное.
Иногда проще сделать заново, чем переделывать исправляя чужие огрехи. Охрименко рассчитан на людей очень далёких от темы, для них он светоч и развлечение одновременно. Типа Телепузика.
Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так.
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