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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4793479447954796

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 00:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Кучинелли написав:кто такой Охрименко

После шария ромасик уже ничем не удивит.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 03:17

  Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается. Очевидно, что среди 4800 видео у него на канале, можно найти откровенно нелепые видео и высказывания. Но, в основном, можно доверять и прислушиваться. Непонятно, почему его тут не любят. Курс доллара не угадал?

Ну, а касаемо, коронавируса. Очевидно, что на этой теме кормятся очень многие, которые также очевидно не хотят прекращения эпидемий.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 03:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Если вы покупали у Гильдии Пожарников контракт, то гильдия обязывалась защищать ваш дом от пожара. К сожалению, вскоре на передний план выступили типичные черты анк-морпоркского менталитета, то есть у пожарников завелась привычка группами прогуливаться у домов потенциальных клиентов, опуская комментарии типа: «А пожароопасное местечко, однако» или «Загорится, небось, как фейерверк, стоит только спичку нечаянно уронить!»"
Плоский мир Терри Пратчетта
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 07:35

  safonovstanislav написав:
  Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается.
2 противоречия в одном абзаце. Не может человек который гиперболизирует, верно передавать суть, потому что гиперболизация есть искажение сути.

Тем более если он часто говорит о том, в чем не разбирается, это слушатель значит должен разбираться в самом охрименко (точнее в чем он разбирается), чтобы игнорировать всё остальное.

Иногда проще сделать заново, чем переделывать исправляя чужие огрехи. Охрименко рассчитан на людей очень далёких от темы, для них он светоч и развлечение одновременно. Типа Телепузика.

  Кучинелли написав:тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 09:09

  IgA написав:
  Ромасик написав:И в таблицах отчетов со времен 42 недели больше всего было детей. Так что ваши 20-летние опят не пляшут


  IgA написав:С приходом омикрона стали больше болеть 20 летних.

попейте все же водички или похмелитесь хотя бы, такое ощущение что Вы половину прочитанного не понимаете
Вы уже проспались? Тогда смотрм внимательно, какой столбик больше.Зображення
  IgA написав:
  Ромасик написав:Вы еще скажите, что я без Дии с дома выйти не могу.


https://www.kmu.gov.ua/news/yak-pracyuy ... -dij-vdoma

судя по всему заграницей Вы бываете мягко говоря не часто

я просил ссылку на статиску, зачем мне ваше КМУ?
Это тот, кто расказывает о персонажах :?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 09:11

  Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

а ну расскажи
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 09:17

  safonovstanislav написав:Ну, а касаемо, коронавируса. Очевидно, что на этой теме кормятся очень многие, которые также очевидно не хотят прекращения эпидемий.

та вон даже в интервью Федоровой, в противовес Охрименко, ощущается, как медикам нравится кормиться.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.

Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет.

Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.

Коронавирус Украина🦠
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не очень понятное сообщение.
Меньшее поражение верхних дыхательных путей при поражении лёгких, вроде бы, не должно уменьшать смертность. Указанная причина по логике должна уменьшать именно поражение легких.
прилетело уточнение

Шість досліджень – чотири з них опубліковані в останні дні грудня – показали, що Omicron не пошкоджує легені людей так сильно, як Delta та інші попередні варіанти COVID-19.

“Результатом усіх мутацій, які відрізняють Omicron від попередніх варіантів, є те, що він, можливо, змінив здатність заражати різні види клітин”, – сказав Дінан Піллей, професор вірусології Університетського коледжу Лондона.

“По суті, Omicron, схоже, більш здатний інфікувати верхні дихальні шляхи – клітини в горлі. Він буде розмножуватися в клітинах там швидше, ніж у клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередній результат, але результати інших досліджень вказують у тому ж напрямку”.

За словами професора Джеймса Стюарта, вченого з Дослідницької групи молекулярної вірусології Університету Ліверпуля, Omicron призводить до легшого перебігу захворювання у мишей – інфіковані Omicron, вони втрачають менше ваги, мають нижче вірусне навантаження та мають легший перебіг пневмонії.
https://bykvu.com/ua/bukvy/novi-doslidzhennia-pidtverdzhuiut-omicron-menshe-poshkodzhuie-leheni/
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