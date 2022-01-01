Додано: Нед 02 січ, 2022 07:35

safonovstanislav написав: Кучинелли написав: Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается. Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается.

Кучинелли написав: тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

2 противоречия в одном абзаце. Не может человек который гиперболизирует, верно передавать суть, потому что гиперболизация есть искажение сути.Тем более если он часто говорит о том, в чем не разбирается, это слушатель значит должен разбираться в самом охрименко (точнее в чем он разбирается), чтобы игнорировать всё остальное.Иногда проще сделать заново, чем переделывать исправляя чужие огрехи. Охрименко рассчитан на людей очень далёких от темы, для них он светоч и развлечение одновременно. Типа Телепузика.Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так.