Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц
Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается. Очевидно, что среди 4800 видео у него на канале, можно найти откровенно нелепые видео и высказывания. Но, в основном, можно доверять и прислушиваться. Непонятно, почему его тут не любят. Курс доллара не угадал?
Ну, а касаемо, коронавируса. Очевидно, что на этой теме кормятся очень многие, которые также очевидно не хотят прекращения эпидемий.
"Если вы покупали у Гильдии Пожарников контракт, то гильдия обязывалась защищать ваш дом от пожара. К сожалению, вскоре на передний план выступили типичные черты анк-морпоркского менталитета, то есть у пожарников завелась привычка группами прогуливаться у домов потенциальных клиентов, опуская комментарии типа: «А пожароопасное местечко, однако» или «Загорится, небось, как фейерверк, стоит только спичку нечаянно уронить!»" Плоский мир Терри Пратчетта
Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц
Охрименко отличный специалист. Любит всё гиперболизировать и приукрашивать. Но, суть в среднем передаёт верно. Иногда, его, конечно, несёт в дебри, в которых он не разбирается.
2 противоречия в одном абзаце. Не может человек который гиперболизирует, верно передавать суть, потому что гиперболизация есть искажение сути.
Тем более если он часто говорит о том, в чем не разбирается, это слушатель значит должен разбираться в самом охрименко (точнее в чем он разбирается), чтобы игнорировать всё остальное.
Иногда проще сделать заново, чем переделывать исправляя чужие огрехи. Охрименко рассчитан на людей очень далёких от темы, для них он светоч и развлечение одновременно. Типа Телепузика.
Кучинелли написав:тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц
Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так.
Кучинелли написав:Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.
Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет.
Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.
ЛАД написав:Не очень понятное сообщение. Меньшее поражение верхних дыхательных путей при поражении лёгких, вроде бы, не должно уменьшать смертность. Указанная причина по логике должна уменьшать именно поражение легких.
прилетело уточнение
Шість досліджень – чотири з них опубліковані в останні дні грудня – показали, що Omicron не пошкоджує легені людей так сильно, як Delta та інші попередні варіанти COVID-19.
“Результатом усіх мутацій, які відрізняють Omicron від попередніх варіантів, є те, що він, можливо, змінив здатність заражати різні види клітин”, – сказав Дінан Піллей, професор вірусології Університетського коледжу Лондона.
“По суті, Omicron, схоже, більш здатний інфікувати верхні дихальні шляхи – клітини в горлі. Він буде розмножуватися в клітинах там швидше, ніж у клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередній результат, але результати інших досліджень вказують у тому ж напрямку”.
За словами професора Джеймса Стюарта, вченого з Дослідницької групи молекулярної вірусології Університету Ліверпуля, Omicron призводить до легшого перебігу захворювання у мишей – інфіковані Omicron, вони втрачають менше ваги, мають нижче вірусне навантаження та мають легший перебіг пневмонії.