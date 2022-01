Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4794479547964797 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143 Мені вже зробили щеплення 55% 79 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 143 Додано: Нед 02 січ, 2022 12:14 vitaliian написав: Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

Это то же самое, что сказать, что учёные разрабатывают пожизненную версию iphone Это то же самое, что сказать, что учёные разрабатывают пожизненную версию iphone safonovstanislav Повідомлень: 3460 З нами з: 10.05.14 Подякував: 370 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 12:16 vitaliian написав: ЛАД написав: Не очень понятное сообщение.

Меньшее поражение верхних дыхательных путей при поражении лёгких, вроде бы, не должно уменьшать смертность. Указанная причина по логике должна уменьшать именно поражение легких. Не очень понятное сообщение.Меньшее поражение верхних дыхательных путей при поражении лёгких, вроде бы, не должно уменьшать смертность. Указанная причина по логике должна уменьшать именно поражение легких. прилетело уточнение



Шість досліджень – чотири з них опубліковані в останні дні грудня – показали, що Omicron не пошкоджує легені людей так сильно, як Delta та інші попередні варіанти COVID-19.



“Результатом усіх мутацій, які відрізняють Omicron від попередніх варіантів, є те, що він, можливо, змінив здатність заражати різні види клітин”, – сказав Дінан Піллей, професор вірусології Університетського коледжу Лондона.



“По суті, Omicron, схоже, більш здатний інфікувати верхні дихальні шляхи – клітини в горлі. Він буде розмножуватися в клітинах там швидше, ніж у клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередній результат, але результати інших досліджень вказують у тому ж напрямку”.

......

https://bykvu.com/ua/bukvy/novi-doslidzhennia-pidtverdzhuiut-omicron-menshe-poshkodzhuie-leheni/ прилетело уточнениеhttps://bykvu.com/ua/bukvy/novi-doslidzhennia-pidtverdzhuiut-omicron-menshe-poshkodzhuie-leheni/

Уточнение ещё больше запутывает.

В предыдущем сообщении было:

животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилось, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути

Всё же, видимо, "трудности перевода". Уточнение ещё больше запутывает.В предыдущем сообщении было:Всё же, видимо, "трудности перевода". ЛАД 2 Повідомлень: 21247 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5019 раз. Подякували: 4663 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 12:23 vitaliian написав: Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так. Наступила адская эра блогерства. Разве думали об этом идейные разработчики интернета ? есть и полезные блогеры, хотя их доля среди общего числа небольшая. Если ты неудачник везде и во всем, блогерство твой единственный шанс. Как то так.

В каждой профессии основная часть людей - криворукие говнохряпы. Но, это не значит, что там нет людей, зарабатывающих много, тем более в блогерстве. Можно $1 000 000 на 1 видеоролике поднять! Но, нужно быть не из тех криворуких

Пример: mrbeast с его игрой кальмара. Вложений в этот 1 ролик больше $500 000, но, уверен, что плюсом будет больше $1 000 000 чистыми.

Конечно, если снимать говноаппаратурой говноконтент, то и $0.01 не удастся заработать В каждой профессии основная часть людей - криворукие говнохряпы. Но, это не значит, что там нет людей, зарабатывающих много, тем более в блогерстве. Можно $1 000 000 на 1 видеоролике поднять! Но, нужно быть не из тех криворукихПример: mrbeast с его игрой кальмара. Вложений в этот 1 ролик больше $500 000, но, уверен, что плюсом будет больше $1 000 000 чистыми.Конечно, если снимать говноаппаратурой говноконтент, то и $0.01 не удастся заработать safonovstanislav Повідомлень: 3460 З нами з: 10.05.14 Подякував: 370 раз. Подякували: 637 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 12:45 Ромасик написав: Кучинелли написав: Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

а ну расскажи а ну расскажи



Просто по человечески я к нему хорошо отношусь.Он добрый и не глупый дядька.Но в своих роликах он перлы выдаёт ещё те.И кто их просмотрел не один, уже прекрасно знает. что это типа комедии с попаданием в молоко обычно.К эпидемии он вообще ничего не имеет и близко, он дохтор по финансам. Просто по человечески я к нему хорошо отношусь.Он добрый и не глупый дядька.Но в своих роликах он перлы выдаёт ещё те.И кто их просмотрел не один, уже прекрасно знает. что это типа комедии с попаданием в молоко обычно.К эпидемии он вообще ничего не имеет и близко, он дохтор по финансам. Кучинелли

Повідомлень: 960 З нами з: 30.11.17 Подякував: 148 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 12:51 IgA написав: Ромасик написав: Вы уже проспались? Тогда смотрм внимательно, какой столбик больше. Вы уже проспались? Тогда смотрм внимательно, какой столбик больше.

то есть Вы все же признаете что невакцинированные дети болеют больше всех. наконец то заметили то что очевидно для всех у кого есть глаза. поздравляю, громадное достижение для Вас!



что касается 20 летних -

https://hostingkartinok.com/show-image. ... da0582ff1f

присмотритесь внимательней к 2 последним столбцам, 10 и 17 декабря, возможно тоже сможете увидеть



Ромасик написав: я просил ссылку на статиску, зачем мне ваше КМУ?

Это тот, кто расказывает о персонажах я просил ссылку на статиску, зачем мне ваше КМУ?Это тот, кто расказывает о персонажах

Это был ответ на что такое селфи в дие и кому его надо делать, а то такое ощущение что Вы не из Украины пишете. Статистику ищите сами то есть Вы все же признаете что невакцинированные дети болеют больше всех. наконец то заметили то что очевидно для всех у кого есть глаза. поздравляю, громадное достижение для Вас!что касается 20 летних -присмотритесь внимательней к 2 последним столбцам, 10 и 17 декабря, возможно тоже сможете увидетьЭто был ответ на что такое селфи в дие и кому его надо делать, а то такое ощущение что Вы не из Украины пишете. Статистику ищите сами

1) зачем мне присматриваться к вашим столбцам? Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот.



2) это вы вещаете не из Украины, раз рассказываете о Дие 1) зачем мне присматриваться к вашим столбцам? Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот.2) это вы вещаете не из Украины, раз рассказываете о Дие Ромасик

Повідомлень: 3925 З нами з: 30.03.15 Подякував: 960 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 12:54 Кучинелли написав: Ромасик написав: Кучинелли написав: Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц Ну ты и лоханулся.Ты хоть знаешь , кто такой Охрименко и что стоит его мнение.А тем паче по эпидемии.Не, ну если все твои доводы и познания базируются на подобных экспертах, то увы это 3,14..ц

а ну расскажи а ну расскажи

Просто по человечески я к нему хорошо отношусь.Он добрый и не глупый дядька.Но в своих роликах он перлы выдаёт ещё те.И кто их просмотрел не один, уже прекрасно знает. что это типа комедии с попаданием в молоко обычно.К эпидемии он вообще ничего не имеет и близко, он дохтор по финансам. Просто по человечески я к нему хорошо отношусь.Он добрый и не глупый дядька.Но в своих роликах он перлы выдаёт ещё те.И кто их просмотрел не один, уже прекрасно знает. что это типа комедии с попаданием в молоко обычно.К эпидемии он вообще ничего не имеет и близко, он дохтор по финансам.

хорошо бы побольше конкретики

я много роликов смотрел, с многими был несогласен, в некотоорых я ошибался, а потом понимал, что он прав. С чем-то может и до сих пор несогласен.

Эпидемия - это не только медицина, но и деньги. Особенно в разрезе этого форума. хорошо бы побольше конкретикия много роликов смотрел, с многими был несогласен, в некотоорых я ошибался, а потом понимал, что он прав. С чем-то может и до сих пор несогласен.Эпидемия - это не только медицина, но и деньги. Особенно в разрезе этого форума. Ромасик

Повідомлень: 3925 З нами з: 30.03.15 Подякував: 960 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 13:03



https://opendatabot.ua/ru/analytics/dea ... tober-2021 Избыточная смертность,онко и другие занимательные частушки по итогам 10м для цитринов. Hotab

Повідомлень: 6276 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 1582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 13:16 Ромасик написав: зачем мне присматриваться к вашим столбцам? зачем мне присматриваться к вашим столбцам?

то есть Вы таки заметили что 20 летние стали больше болеть только с приходом омикрона, остались только проблемы с признанием этого факта

Ромасик написав: Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот. Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот.



просто прочитайте следущую страницу

Comparing case rates among vaccinated and unvaccinated populations should not be used to estimate vaccine effectiveness against COVID-19 infection. Vaccine effectiveness has been formally estimated from a number of different sources and is summarised on pages 5 to 15 in this report.

The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations are unadjusted crude rates that do not take into account underlying statistical biases in the data and there are likely to be systematic differences between these 2 population groups. For example:

• people who are fully vaccinated may be more health conscious and therefore more likely to get tested for COVID-19 and so

more likely to be identified as a case (based on the data provided by the NHS Test and Trace)

• many of those who were at the head of the queue for vaccination are those at higher risk from COVID-19 due to their age, their occupation, their family circumstances or because of underlying health issues

• people who are fully vaccinated and people who are unvaccinated may behave differently, particularly with regard to social interactions and therefore may have differing levels of exposure to COVID-19

• people who have never been vaccinated are more likely to have caught COVID-19 in the weeks or months before the period of the cases covered in the report. This gives them some natural immunity to the virus for a few months which may have

contributed to a lower case rate in the past few weeks





табличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?







так что будем дальше делать, признаем что хотя вакцинированные болеют чаще но реже попадают в больницу и умирают или забываем про эту табличку так как данные в ней statistically biased ? то есть Вы таки заметили что 20 летние стали больше болеть только с приходом омикрона, остались только проблемы с признанием этого фактапросто прочитайте следущую страницутабличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?так что будем дальше делать, признаем что хотя вакцинированные болеют чаще но реже попадают в больницу и умирают или забываем про эту табличку так как данные в ней statistically biased ? IgA Повідомлень: 1187 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 13:32 IgA написав: Ромасик написав: зачем мне присматриваться к вашим столбцам? зачем мне присматриваться к вашим столбцам?

то есть Вы таки заметили что 20 летние стали больше болеть только с приходом омикрона, остались только проблемы с признанием этого факта

Ромасик написав: Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот. Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот.



просто прочитайте следущую страницу

Comparing case rates among vaccinated and unvaccinated populations should not be used to estimate vaccine effectiveness against COVID-19 infection. Vaccine effectiveness has been formally estimated from a number of different sources and is summarised on pages 5 to 15 in this report.

The case rates in the vaccinated and unvaccinated populations are unadjusted crude rates that do not take into account underlying statistical biases in the data and there are likely to be systematic differences between these 2 population groups. For example:

• people who are fully vaccinated may be more health conscious and therefore more likely to get tested for COVID-19 and so

more likely to be identified as a case (based on the data provided by the NHS Test and Trace)

• many of those who were at the head of the queue for vaccination are those at higher risk from COVID-19 due to their age, their occupation, their family circumstances or because of underlying health issues

• people who are fully vaccinated and people who are unvaccinated may behave differently, particularly with regard to social interactions and therefore may have differing levels of exposure to COVID-19

• people who have never been vaccinated are more likely to have caught COVID-19 in the weeks or months before the period of the cases covered in the report. This gives them some natural immunity to the virus for a few months which may have

contributed to a lower case rate in the past few weeks





табличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?



то есть Вы таки заметили что 20 летние стали больше болеть только с приходом омикрона, остались только проблемы с признанием этого фактапросто прочитайте следущую страницутабличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?

речь шла о зараженных и конкретно возрастах 20-49. Зачем мне приводить что-то другое? Я не сравниваю 20-летних на временном промежутке. Я сравниваю 20 и 40. Почему вы извиваетесь, как змея на сковородке?



О сноске 1 я говорил давно - почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов? Вопрос риторический - это все что нужно знать о незаангажированности этого отчета. Но цифры можно смотреть. Они не врут (скорей всего). речь шла о зараженных и конкретно возрастах 20-49. Зачем мне приводить что-то другое? Я не сравниваю 20-летних на временном промежутке. Я сравниваю 20 и 40. Почему вы извиваетесь, как змея на сковородке?О сноске 1 я говорил давно - почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов? Вопрос риторический - это все что нужно знать о незаангажированности этого отчета. Но цифры можно смотреть. Они не врут (скорей всего). Ромасик

Повідомлень: 3925 З нами з: 30.03.15 Подякував: 960 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4794479547964797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 790 , 791 , 792

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7914 16584807

kluychkooleg П'ят 31 гру, 2021 19:44