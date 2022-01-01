Ромасик написав:О сноске 1 я говорил давно - почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов? Вопрос риторический - это все что нужно знать о незаангажированности этого отчета.
так что будем дальше делать, признаем что хотя вакцинированные болеют чаще но реже попадают в больницу и умирают или забываем про эту табличку так как данные в ней statistically biased ?
Ужом извиваетесь как раз Вы пытаясь показать только те данные которые Вам нравятся и игнорируя все остальное
Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted. И вы пока не объяснили, прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации. Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Да, отрицательный эффект есть не везде, но его наличие не позволяет говорить о безусовлоной полезности вакцинации. Тут как у прокурора презумпция невиновности, так и в доказательной медицине презумпция бесполезности - эффективность препарата должна быть доказана, а не доказана неэффективность. Поэтому дерзайте.
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19
Это то же самое, что сказать, что учёные разрабатывают пожизненную версию iphone
Если есть пожизненная вакцина от полиомиэлита, то почему вы счтитете, что пожизненной вакцины от Ковида не может быть? Такое может заявлять тот, кто сам пытался разработать такую вакцину, провел многочисленные исследования и опытным путем доказал, что такая вакцина не может существовать. Вы это сделали?
После получения трех доз ОПВ человек приобретает пожизненный иммунитет и перестает передавать вирус другим людям, при новом контакте с ним. Благодаря такому «кишечному иммунитету» ОПВ является единственным эффективным средством защиты и остановки передачи полиовируса при выявлении вспышки заболевания.
Вакцины имеют доказанную эффективность, и защита от болезней не исчезает, если вовремя получать все дозы вакцины. Благодаря вакцинации оспа полностью исчезла, случаи заражения полиомиелитом упали на 99%, количество смертей от столбняка снизилась на 96%, от кори — на 75%. На графиках можно наглядно увидеть зависимость между ростом уровня вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка, и снижением заболеваемости этими болезнями.
Вакцины — это самый эффективный способ формирования иммунитета (защиты) без страданий от вредных воздействий болезни. Подробнее о функционировании иммунной системы см. на веб-странице по адресу http://www.cdc.gov/bam/diseases/immune/immunesys.html. Вакцины действуют аналогичным образом — они имитируют естественную инфекционную болезнь и формируют иммунитет, но они делают это так, что вам не приходится болеть этой болезнью. Вакцины — это самый безопасный способ научить организм вашего малыша защищать себя от серьезных болезней. Если в будущем получивший вакцину ребенок окажется подвергнут риску заболеть, то он или она будут защищены (будут обладать иммунитетом) и получат большой шанс сопротивляться инфекции. Когда мы заболеваем реальной болезнью, в нашем организме тоже вырабатываются защитные антитела. Но когда вы или ваш ребенок заражаетесь болезнью естественным образом, нет никакой возможности определить заранее, насколько тяжело будет протекать болезнь и с какими последствиями. Это рискованно, поскольку многие болезни могут стать причиной серьезных долговременных проблем со здоровьем. (См. главу 2 «Факты о заболеваниях, предотвращаемых путем вакцинации».) * Данное издание 2018 г. было разработано и подготовлено к печати следующими государственными и частными организациями: Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Вашингтон) Immunization Action Coalition of Washington (Лига организаций штата Вашингтон по вопросам иммунизации) (WithinReach) Public Health – Seattle & King County (Государственная служба здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг) Snohomish Health District (Государственная служба здравоохранения округа Снохомиш) Spokane Regional Health District (Региональная служба здравоохранения Спокен)
IgA написав:табличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?
Это типичный прием особо активных противников вакцинации - выпячивать то, что говорит в их пользу и не замечать то, что доказывает их ошибочное мнение, даже если это в одной и той же цитируемой ими статье или в одной и той приводимой ими же таблице. И очередная демагогия от них - обвинять оппонента в совершенном ими самими.
Israel suspends fourth dose of Covid vaccine until further notice
No scientific evidence for a fourth dose, Israeli scientists say
This time, scientific voices have expressed concern and skepticism. They point to the lack of solid clinical studies and the danger of fatiguing the immune system with too many injections, compromising its ability to fight the coronavirus, reports the New York Times.
yanyura написав:Это типичный прием особо активных противников вакцинации - выпячивать то, что говорит в их пользу и не замечать то, что доказывает их ошибочное мнение, даже если это в одной и той же цитируемой ими статье или в одной и той приводимой ими же таблице. И очередная демагогия от них - обвинять оппонента в совершенном ими самими.
читаем медленно шевеля губами:
Ромасик написав:Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Да, отрицательный эффект есть не везде, но его наличие не позволяет говорить о безусовлоной полезности вакцинации. Тут как у прокурора презумпция невиновности, так и в доказательной медицине презумпция бесполезности - эффективность препарата должна быть доказана, а не доказана неэффективность. Поэтому дерзайте.
Ромасик написав:.......... 1) зачем мне присматриваться к вашим столбцам? Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот. .....
Не стал искать этот отчёт, ссылок Вы, к сожалению, не даёте. Но тут вопрос, на какие 100.000 рассчитаны цифры. Если на 100.000 заболевших всех возрастов, то результат вполне естественный - среди невакцинированных больше младших возрастов и чем младше, тем их больше.