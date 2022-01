Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Ромасик написав: О сноске 1 я говорил давно - почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов? Вопрос риторический - это все что нужно знать о незаангажированности этого отчета.



так что будем дальше делать, признаем что хотя вакцинированные болеют чаще но реже попадают в больницу и умирают или забываем про эту табличку так как данные в ней statistically biased ?



Ужом извиваетесь как раз Вы пытаясь показать только те данные которые Вам нравятся и игнорируя все остальное Ужом извиваетесь как раз Вы пытаясь показать только те данные которые Вам нравятся и игнорируя все остальное

Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

И вы пока не объяснили, прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.

Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Да, отрицательный эффект есть не везде, но его наличие не позволяет говорить о безусовлоной полезности вакцинации.

Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

И вы пока не объяснили, прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.

Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Да, отрицательный эффект есть не везде, но его наличие не позволяет говорить о безусовлоной полезности вакцинации.

Тут как у прокурора презумпция невиновности, так и в доказательной медицине презумпция бесполезности - эффективность препарата должна быть доказана, а не доказана неэффективность. Поэтому дерзайте.

Ромасик написав: Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted. Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

раз не признаем данные то и объяснять нечего



Ромасик написав: Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации.

Ромасик написав: Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted. Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

Вы приводите данные которые сами же не признаете? Вы точно проспались после нового года?



А вот тут данные уже adjusted -



Это то же самое, что сказать, что учёные разрабатывают пожизненную версию iphone Это то же самое, что сказать, что учёные разрабатывают пожизненную версию iphone

Если есть пожизненная вакцина от полиомиэлита, то почему вы счтитете, что пожизненной вакцины от Ковида не может быть? Такое может заявлять тот, кто сам пытался разработать такую вакцину, провел многочисленные исследования и опытным путем доказал, что такая вакцина не может существовать. Вы это сделали?



После получения трех доз ОПВ человек приобретает пожизненный иммунитет и перестает передавать вирус другим людям, при новом контакте с ним. Благодаря такому «кишечному иммунитету» ОПВ является единственным эффективным средством защиты и остановки передачи полиовируса при выявлении вспышки заболевания.

https://www.euro.who.int/ru/health-topi ... nd-answers

Вакцины имеют доказанную эффективность, и защита от болезней не исчезает, если вовремя получать все дозы вакцины. Благодаря вакцинации оспа полностью исчезла, случаи заражения полиомиелитом упали на 99%, количество смертей от столбняка снизилась на 96%, от кори — на 75%. На графиках можно наглядно увидеть зависимость между ростом уровня вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка, и снижением заболеваемости этими болезнями.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... immunitet/

http://www.cdc.gov/bam/diseases/immune/immunesys.html .

Вакцины — это самый эффективный способ формирования иммунитета (защиты) без страданий от вредных воздействий болезни. Подробнее о функционировании иммунной системы см. на веб-странице по адресу http://www.cdc.gov/bam/diseases/immune/immunesys.html .

Вакцины действуют аналогичным образом — они имитируют естественную инфекционную болезнь и формируют иммунитет, но они делают это так, что вам не приходится болеть этой болезнью. Вакцины — это самый безопасный способ научить организм вашего малыша защищать себя от серьезных болезней. Если в будущем получивший вакцину ребенок окажется подвергнут риску заболеть, то он или она будут защищены (будут обладать иммунитетом) и получат большой шанс сопротивляться инфекции. Когда мы заболеваем реальной болезнью, в нашем организме тоже вырабатываются защитные антитела. Но когда вы или ваш ребенок заражаетесь болезнью естественным образом, нет никакой возможности определить заранее, насколько тяжело будет протекать болезнь и с какими последствиями. Это рискованно, поскольку многие болезни могут стать причиной серьезных долговременных проблем со здоровьем.



* Данное издание 2018 г. было разработано и подготовлено к печати следующими государственными и частными организациями:

Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Вашингтон)

Immunization Action Coalition of Washington (Лига организаций штата Вашингтон по вопросам иммунизации) (WithinReach)

Public Health – Seattle & King County (Государственная служба здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг)

Snohomish Health District (Государственная служба здравоохранения округа Снохомиш)

Spokane Regional Health District (Региональная служба здравоохранения Спокен) Вакцины — это самый эффективный способ формирования иммунитета (защиты) без страданий от вредных воздействий болезни. Подробнее о функционировании иммунной системы см. на веб-странице по адресуВакцины действуют аналогичным образом — они имитируют естественную инфекционную болезнь и формируют иммунитет, но они делают это так, что вам не приходится болеть этой болезнью. Вакцины — это самый безопасный способ научить организм вашего малыша защищать себя от серьезных болезней.Когда мы заболеваем реальной болезнью, в нашем организме тоже вырабатываются защитные антитела. Но когда вы или ваш ребенок заражаетесь болезнью естественным образом, нет никакой возможности определить заранее, насколько тяжело будет протекать болезнь и с какими последствиями. Это рискованно, поскольку многие болезни могут стать причиной серьезных долговременных проблем со здоровьем. (См. главу 2 «Факты о заболеваниях, предотвращаемых путем вакцинации».)Данное издание 2018 г. было разработано и подготовлено к печати следующими государственными и частными организациями:Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Вашингтон)Immunization Action Coalition of Washington (Лига организаций штата Вашингтон по вопросам иммунизации) (WithinReach)Public Health – Seattle & King County (Государственная служба здравоохранения г. Сиэтл и округа Кинг)Snohomish Health District (Государственная служба здравоохранения округа Снохомиш)Spokane Regional Health District (Региональная служба здравоохранения Спокен)

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Docume ... k-ru-L.pdf





IgA написав: табличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных? табличку Вы так ловко обрезали чтобы не было видно что попадание в госпиталь и смертность выше среди невакцинированных?

Это типичный прием особо активных противников вакцинации - выпячивать то, что говорит в их пользу и не замечать то, что доказывает их ошибочное мнение, даже если это в одной и той же цитируемой ими статье или в одной и той приводимой ими же таблице. И очередная демагогия от них - обвинять оппонента в совершенном ими самими. Если есть пожизненная вакцина от полиомиэлита, то почему вы счтитете, что пожизненной вакцины от Ковида не может быть? Такое может заявлять тот, кто сам пытался разработать такую вакцину, провел многочисленные исследования и опытным путем доказал, что такая вакцина не может существовать. Вы это сделали?Это типичный прием особо активных противников вакцинации - выпячивать то, что говорит в их пользу и не замечать то, что доказывает их ошибочное мнение,. И очередная демагогия от них - обвинять оппонента в совершенном ими самими. yanyura Повідомлень: 6444 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2006 раз. Подякували: 1512 раз. Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 15:11 Israel suspends fourth dose of Covid vaccine until further notice



No scientific evidence for a fourth dose, Israeli scientists say



This time, scientific voices have expressed concern and skepticism. They point to the lack of solid clinical studies and the danger of fatiguing the immune system with too many injections, compromising its ability to fight the coronavirus, reports the New York Times.

https://www.thelibertybeacon.com/israel-suspends-fourth-dose-of-covid-vaccine-until-further-notice/



В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭



Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.



Из группы Коронавирус Украина🦠

https://t.me/news_covid_ua

В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭

Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.

Из группы Коронавирус Украина🦠
https://t.me/news_covid_ua

В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭



Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.



Из группы Коронавирус Украина🦠

https://t.me/news_covid_ua

(Не реклама) https://vimeo.com/661728568В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.Из группы Коронавирус Украина🦠(Не реклама)

читаем медленно шевеля губами:

Ромасик написав: Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Да, отрицательный эффект есть не везде, но его наличие не позволяет говорить о безусовлоной полезности вакцинации.

Повідомлень: 3944 З нами з: 30.03.15 Подякував: 964 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 січ, 2022 15:54 Ромасик написав: vitaliian написав: https://vimeo.com/661728568

В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭



Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.



Из группы Коронавирус Украина🦠

https://t.me/news_covid_ua

(Не реклама) https://vimeo.com/661728568В одном из супермаркетов Киева женщина подралась с охранником🤭Покупательница была без маски и якобы отказалась предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Доказать свою правоту она решила кулаками.Из группы Коронавирус Украина🦠(Не реклама)

охраннику - срок за рукоприкладство. охраннику - срок за рукоприкладство.

Дада. А ничё, что она на него набросилась?

Превышение мер необходимой обороны ещё надо доказать.



Ромасик написав: Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted. Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

раз не признаем данные то и объяснять нечего



Ромасик написав: Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации. Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации.

Ромасик написав: Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted. Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

Вы приводите данные которые сами же не признаете? Вы точно проспались после нового года? раз не признаем данные то и объяснять нечегоВы приводите данные которые сами же не признаете? Вы точно проспались после нового года? не нужно приводить нарезки из моих высказываний в разном конктесте, если вам нечем объяснить прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.

IgA написав: А вот тут данные уже adjusted -



А вот тут данные уже adjusted -

1) зачем мне присматриваться к вашим столбцам? Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот.



..... ..........1) зачем мне присматриваться к вашим столбцам? Вы обьясните, почему 35-49 болеют больше 20-летних, хотя вакцинированы больше? При чем такая прямая зависимость есть у ваксов. У неваксов - все наоборот......

Не стал искать этот отчёт, ссылок Вы, к сожалению, не даёте.

Но тут вопрос, на какие 100.000 рассчитаны цифры.

