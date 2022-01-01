Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.
Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет.
Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.
Коронавирус Украина🦠
Небольшое дополнение:
Уже проведены эксперименты на лабораторных мышах, показавшие, что высокий уровень антител наблюдается у зверьков и по итогам 20 месяцев, что соответствует приблизительной средней продолжительности жизни этих грызунов. При этом все непривитые мыши погибли.
«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет, — говорит профессор Токийского университета Митинори Кохара, который руководит экспериментом. — Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта».
По словам профессора Кохары, у создаваемой под его руководством вакцины имеется еще одно важное преимущество — она может храниться длительное время в сухом виде.
Но
клинические испытания препарата компании Nobelpharma с участием добровольцев могут начаться уже в 2023 году. Среди волонтеров будут как уже привитые, так и просто переболевшие граждане.
Ромасик написав:не нужно приводить нарезки из моих высказываний в разном конктесте, если вам нечем объяснить прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.
Ромасик написав:почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов?
теперь Вам встречный вопрос, почему Вы считаете что в столбце 1 данные правильные а в столбце 2 и 3 - нет?
Ромасик написав:это данные от свидетелей пфизера-95%, которые никто в здравом уме уже не вспоминает, но вы решили их притащить
это данные из того же отчета из которого Вы приводите столбец 1
то есть из всего отчета Вы считаете валидными только unadjusted данные по заболеваемости (столбец 1) а остальное -
никто в здравом уме уже не вспоминает
тут впору уже усомнится в здравости Вашего ума
я считаю невалидными те данные, которые относятся к категрии нескорректированных. Хотите скорректированные - работайте с контрольной группой плацебо и сравнивайте. Особенно в этом случае будет интересна фраза "слишком много вируса было"
Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) может быть зарегистрирована до конца марта 2022 года. Об этом в пятницу заявила глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24». ....... Основными механизмами действия вакцины «Конвасэл» Скворцова назвала выработку специфического клеточного иммунного ответа, выработку фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутриклеточного вируснейтрализующего ответа. ....... эксперты решили, что нужно искать альтернативные варианты и создавать вакцины, которые вызывают активность разных ветвей иммунитета с потенциальным проективным действиям.
N белок является самым иммуногенным, то есть вызывает сильный ответ клеток иммунитета, как на клеточном, так и на гумморальном (в крови) уровнях в самых ранних стадиях заболевания коронавирусом, заявила Скворцова.
Вакцина от ФМБА вводится двумя дозами с интервалом в три недели.