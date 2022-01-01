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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4797479847994800>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:08

  Hotab написав:Дада. А ничё, что она на него набросилась?
Превышение мер необходимой обороны ещё надо доказать.
с какого перепугу ей на него набрасываться?
  Hotab написав:З.Ы Прикольная публика, эти антиваки. Готовы гавкаться с охранниками, кассирами, драться. Покупать липовые справки и сертификаты. Лишь бы не одеть маску,не прививаться.

то называется терпилы - ну которые не гавкаются.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то называется терпилы

Это те, которые для выхода дальше скамейки у подьезда, всякий раз делают тесты по 700-1000?)))))
Точно терпилы))

  Ромасик написав:какого перепугу ей на него набрасываться?

Ну антиваки очень нервничают, когда их просят надеть маску. Вот и психанула.
А тебе на видео не видно, кто начал первый махать кулаками/ногтями?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 січ, 2022 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:15

  ЛАД написав:Если на 100.000 заболевших всех возрастов, то результат вполне естественный - среди невакцинированных больше младших возрастов и чем младше, тем их больше.

это мы знаем.
Почему в стобце ваксов наблюдается прямая зависимость % заболевших в популяции от % увеличения их вакцинации? А для неваксов все наоборот?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:17

  Ромасик написав:не нужно приводить нарезки из моих высказываний в разном конктесте, если вам нечем объяснить прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.


  Ромасик написав:почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов?


теперь Вам встречный вопрос, почему Вы считаете что в столбце 1 данные правильные а в столбце 2 и 3 - нет?

  Ромасик написав:это данные от свидетелей пфизера-95%, которые никто в здравом уме уже не вспоминает, но вы решили их притащить

это данные из того же отчета из которого Вы приводите столбец 1

то есть из всего отчета Вы считаете валидными только unadjusted данные по заболеваемости (столбец 1) а остальное -
никто в здравом уме уже не вспоминает


тут впору уже усомнится в здравости Вашего ума :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:22

  Hotab написав:
  Ромасик написав:какого перепугу ей на него набрасываться?

Ну антиваки очень нервничают, когда их просят одеть маску. Вот и психанула.
А тебе на видео не видно, кто начал первый махать кулаками/ногтями?

Терпил можно попросить одеть трусы на голову и попробовать определенные жижи. Они не нервничают.
На видео видно что он держит ее левой рукой.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:22

  vitaliian написав:
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19.

Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет.

Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.

Коронавирус Украина🦠

Небольшое дополнение:
Уже проведены эксперименты на лабораторных мышах, показавшие, что высокий уровень антител наблюдается у зверьков и по итогам 20 месяцев, что соответствует приблизительной средней продолжительности жизни этих грызунов. При этом все непривитые мыши погибли.

«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет, — говорит профессор Токийского университета Митинори Кохара, который руководит экспериментом. — Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта».

По словам профессора Кохары, у создаваемой под его руководством вакцины имеется еще одно важное преимущество — она может храниться длительное время в сухом виде.

Но
клинические испытания препарата компании Nobelpharma с участием добровольцев могут начаться уже в 2023 году. Среди волонтеров будут как уже привитые, так и просто переболевшие граждане.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/01/01/1938177.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Терпил можно попросить

Что делают терпилы, когда их без теста и сертификата не пускают? Послушно делают тест, или послушно идут домой?))

  Ромасик написав:На видео видно что он держит ее левой рукой

Ты что-то говорил о рукоприкладстве. Держал рукой - это рукоприкладство? Или по-быстрому придумаешь охраннику новое нарушение?))

З.Ы. Можешь показать скрин, где он держит рукой? Или поставить песню "фантазер" тете?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 січ, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:27

  IgA написав:
  Ромасик написав:не нужно приводить нарезки из моих высказываний в разном конктесте, если вам нечем объяснить прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.


  Ромасик написав:почему она применена только к первым столбцам, но не применена ко 2 и 3? И почему все комменты в ней играют только в пользу ваксов?


теперь Вам встречный вопрос, почему Вы считаете что в столбце 1 данные правильные а в столбце 2 и 3 - нет?

  Ромасик написав:это данные от свидетелей пфизера-95%, которые никто в здравом уме уже не вспоминает, но вы решили их притащить

это данные из того же отчета из которого Вы приводите столбец 1

то есть из всего отчета Вы считаете валидными только unadjusted данные по заболеваемости (столбец 1) а остальное -
никто в здравом уме уже не вспоминает


тут впору уже усомнится в здравости Вашего ума :D

я считаю невалидными те данные, которые относятся к категрии нескорректированных.
Хотите скорректированные - работайте с контрольной группой плацебо и сравнивайте. Особенно в этом случае будет интересна фраза "слишком много вируса было" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:29

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Терпил можно попросить

Что делают терпилы, когда их без теста и сертификата не пускают? Послушно делают тест, или послушно идут домой?))
хорошо разбираешься к психологии терпил.
  Hotab написав:
  Ромасик написав:На видео видно что он держит ее левой рукой

Ты что-то говорил о рукоприкладстве. Держал рукой - это рукоприкладство? Или по-быстрому придумаешь охраннику новое нарушение?))
ты еще скажи, что статьи о рукоприкладстве нет в УК.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:30

Новая российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) может быть зарегистрирована до конца марта 2022 года. Об этом в пятницу заявила глава агентства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24».
.......
Основными механизмами действия вакцины «Конвасэл» Скворцова назвала выработку специфического клеточного иммунного ответа, выработку фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.
.......
эксперты решили, что нужно искать альтернативные варианты и создавать вакцины, которые вызывают активность разных ветвей иммунитета с потенциальным проективным действиям.

N белок является самым иммуногенным, то есть вызывает сильный ответ клеток иммунитета, как на клеточном, так и на гумморальном (в крови) уровнях в самых ранних стадиях заболевания коронавирусом, заявила Скворцова.

Вакцина от ФМБА вводится двумя дозами с интервалом в три недели.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/31/1938136.html
ЛАД
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