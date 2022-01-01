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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4797479847994800

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 143
Мені вже зробили щеплення
55%
79
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:еще скажи, что статьи о рукоприкладстве нет в УК.

Я сказал то, что сказал.
1. Где ты увидел "держит за руку"?
2. Какая статья УК за "держит за руку"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:34

  Ромасик написав:я считаю невалидными те данные, которые относятся к категрии нескорректированных.


  Ромасик написав:И вы пока не объяснили, прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.


то есть Вы просите меня объяснить данные которые Вы считаете невалидными? Вы и вправду похоже не проспались.

Вы уже кругами ходите, не заметили?
  Ромасик написав:Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации.


но которые при этом -
  Ромасик написав:Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.
Востаннє редагувалось IgA в Нед 02 січ, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:35

  Вкладчик1234 написав:
Israel suspends fourth dose of Covid vaccine until further notice

No scientific evidence for a fourth dose, Israeli scientists say

This time, scientific voices have expressed concern and skepticism. They point to the lack of solid clinical studies and the danger of fatiguing the immune system with too many injections, compromising its ability to fight the coronavirus, reports the New York Times.

https://www.thelibertybeacon.com/israel-suspends-fourth-dose-of-covid-vaccine-until-further-notice/

https://www.nytimes.com/2021/12/23/world/middleeast/israel-vaccine-4th-dose.html

и что теперь будет? :roll:
  Ромасик написав:Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:37

  Hotab написав:
  Ромасик написав:еще скажи, что статьи о рукоприкладстве нет в УК.

Я сказал то, что сказал.
1. Где ты увидел "держит за руку"?
2. Какая статья УК за "держит за руку"?

1) первые 6 секунд
2) 146
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:41

  IgA написав:
  Ромасик написав:я считаю невалидными те данные, которые относятся к категрии нескорректированных.


  Ромасик написав:И вы пока не объяснили, прямую зависимость роста болеющих в возрастах 20-49 от увеличения % их вакцинации.


то есть Вы просите меня объяснить данные которые Вы считаете невалидными? Вы и вправду похоже не проспались.

Вы уже кругами ходите, не заметили?
  Ромасик написав:Я привожу данные, которые есть, и которые показывают отрицательный эффект вакцинации.


но которые при этом -
  Ромасик написав:Нет, не признаем. Вы же видите в табличке слово unadjusted.

я просил вас позавчера объяснить, почему более вакцинированный возраст 35-49 болеет чаще менее вакцинированного 20. Приводить данные о смертности мне не нужно.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:43

  Ромасик написав:и что теперь будет?


та ничего не будет, пфайзер ниже нуля не упал а после бустера приподнялся, даже астразенека выросла больше нуля после бустера

Зображення

или Вы будете игнорировать все точки на графике кроме нужной Вам?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 16:43

В Китае нарушителей антиковидных ограничений водят по улицам с плакатами с их именами, а жителям 13-миллионого города не разрешают выходить из дома даже за едой
Зато ни QR-кодов, ни протестов, ни ковида.

Полиция южного Китая провела по улицам города шествие четырех предполагаемых нарушителей правил COVID-ограничений. Четверо в масках, одетые в костюмы химзащиты, держа плакаты, на которых были их фотографии и имена, прошли во вторник перед скоплением народа в городе Цзянси региона Гуанси.

На фотографиях с мероприятия видно, что каждого подозреваемого держали двое полицейских в щитках, масках и защитных костюмах, а вокруг стояли полицейские в спецсредствах, а некоторые были вооружены.
.........
Параллельно с «гражданской казнью» жители одного из крупнейших китайских городов рискуют умереть от голода в своих домах после того, как им запретили выходить на улицу даже ради покупок еды. Такие ограничения были введены в понедельник в 13-миллионом городе Сиань, после обнаружения всего нескольких десятков больных. Сианьцам, по распоряжению городских властей, разрешено выходить из своих домов только по приглашению для тестирования на COVID-19 или в экстренных медицинских случаях.

Ранее одному члену каждой семьи разрешалось выходить раз в два дня, чтобы купить продукты. Городские власти заявили, что людям в зонах «низкого риска» будет разрешено выходить за продуктами первой необходимости после завершения тестирования и при его отрицательных результатах.
......
Власти отмененили все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, жителям запрещено покидать дома, кроме неотложных случаев.

Во вторник появилась информация о 175 новых случаях заболевания в Сиане. Это мизерная цифра по сравнению с другими крупными городами мира, но серьезный вызов для Китая, где власти придерживаются стратегии «нулевого ковида», то есть недопущения малейших возможностей распространения коронавируса в стране. Особенно жестко ее проводят в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://www.rosbalt.ru/like/2021/12/29/1937922.html
Похоже, наши антиваксы предпочитают такие меры - "зато ни QR-кодов", ни дискриминации. :)
ЛАД
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