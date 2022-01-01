В Китае нарушителей антиковидных ограничений водят по улицам с плакатами с их именами, а жителям 13-миллионого города не разрешают выходить из дома даже за едой

Зато ни QR-кодов , ни протестов, ни ковида.



Полиция южного Китая провела по улицам города шествие четырех предполагаемых нарушителей правил COVID-ограничений. Четверо в масках, одетые в костюмы химзащиты, держа плакаты, на которых были их фотографии и имена, прошли во вторник перед скоплением народа в городе Цзянси региона Гуанси.



На фотографиях с мероприятия видно, что каждого подозреваемого держали двое полицейских в щитках, масках и защитных костюмах, а вокруг стояли полицейские в спецсредствах, а некоторые были вооружены.

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Параллельно с «гражданской казнью» жители одного из крупнейших китайских городов рискуют умереть от голода в своих домах после того, как им запретили выходить на улицу даже ради покупок еды. Такие ограничения были введены в понедельник в 13-миллионом городе Сиань, после обнаружения всего нескольких десятков больных. Сианьцам, по распоряжению городских властей, разрешено выходить из своих домов только по приглашению для тестирования на COVID-19 или в экстренных медицинских случаях.



Ранее одному члену каждой семьи разрешалось выходить раз в два дня, чтобы купить продукты. Городские власти заявили, что людям в зонах «низкого риска» будет разрешено выходить за продуктами первой необходимости после завершения тестирования и при его отрицательных результатах.

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Власти отмененили все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, жителям запрещено покидать дома, кроме неотложных случаев.



Во вторник появилась информация о 175 новых случаях заболевания в Сиане. Это мизерная цифра по сравнению с другими крупными городами мира, но серьезный вызов для Китая, где власти придерживаются стратегии «нулевого ковида», то есть недопущения малейших возможностей распространения коронавируса в стране. Особенно жестко ее проводят в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.