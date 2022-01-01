Israel suspends fourth dose of Covid vaccine until further notice
No scientific evidence for a fourth dose, Israeli scientists say
This time, scientific voices have expressed concern and skepticism. They point to the lack of solid clinical studies and the danger of fatiguing the immune system with too many injections, compromising its ability to fight the coronavirus, reports the New York Times.
В Китае нарушителей антиковидных ограничений водят по улицам с плакатами с их именами, а жителям 13-миллионого города не разрешают выходить из дома даже за едой Зато ни QR-кодов, ни протестов, ни ковида.
Полиция южного Китая провела по улицам города шествие четырех предполагаемых нарушителей правил COVID-ограничений. Четверо в масках, одетые в костюмы химзащиты, держа плакаты, на которых были их фотографии и имена, прошли во вторник перед скоплением народа в городе Цзянси региона Гуанси.
На фотографиях с мероприятия видно, что каждого подозреваемого держали двое полицейских в щитках, масках и защитных костюмах, а вокруг стояли полицейские в спецсредствах, а некоторые были вооружены. ......... Параллельно с «гражданской казнью» жители одного из крупнейших китайских городов рискуют умереть от голода в своих домах после того, как им запретили выходить на улицу даже ради покупок еды. Такие ограничения были введены в понедельник в 13-миллионом городе Сиань, после обнаружения всего нескольких десятков больных. Сианьцам, по распоряжению городских властей, разрешено выходить из своих домов только по приглашению для тестирования на COVID-19 или в экстренных медицинских случаях.
Ранее одному члену каждой семьи разрешалось выходить раз в два дня, чтобы купить продукты. Городские власти заявили, что людям в зонах «низкого риска» будет разрешено выходить за продуктами первой необходимости после завершения тестирования и при его отрицательных результатах. ...... Власти отмененили все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, жителям запрещено покидать дома, кроме неотложных случаев.
Во вторник появилась информация о 175 новых случаях заболевания в Сиане. Это мизерная цифра по сравнению с другими крупными городами мира, но серьезный вызов для Китая, где власти придерживаются стратегии «нулевого ковида», то есть недопущения малейших возможностей распространения коронавируса в стране. Особенно жестко ее проводят в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.