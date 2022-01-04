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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 січ, 2022 16:49
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Igneus
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Додано: Сер 05 січ, 2022 16:56
ЛАД
, наблюдая Ваши детские попытки навешивать ярлыки, вспоминается Вот этот фрагмент из классической литературы:
Сократ из-за своих постоянных споров часто получал оскорбления действием, к которым он относился с полным спокойствием: получив однажды пинок, он терпеливо снес его и сказал удивленному этим свидетелю: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» (Диоген Лаэртский, 2, 21). Другой раз кто-то заметил ему: «Разве тебя не ругает и не позорит этот человек?» – и получил от него ответ: «Конечно, нет… ведь то, что он говорит, меня не касается» (там же, 36).
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Цитрин
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28
Я много и часто спорил и ругался с Будивельником.
Но по сравнению с нынешними цитринофлероромасиками он гигант мысли и отец русской демократии.
Он мог ошибаться (и нередко ошибался), далеко не со всеми его взглядами я согласен, но он, по крайней мере, был честен. Никогда не скрывал своих взглядов, не оказывался от них и не выкручивался.
А нынешние...
Мерзость.
Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:30
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vitaliian
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37
Цитрин написав:
Дети и начинающие получают их через те-же нелегальные каналы, что и опытные наркоманы. То что они не доступны в аптеках, для детей делает их еще более привлекательными. Как известно, запретный плод сладок. А мозги у детей еще плохо понимают что это.
к счастью это неправда, по крайней мере в Украине дети наркоманы очень редкое явление, а про детей на тяжёлых наркотиках за свою жизнь не слышал ни разу, кто им такое даст, а главное ЗАЧЕМ. Денег они стоят больших, которых у детей нет, а те что есть куда тратятся тоже известно, сладости, пиво и сигареты, и другая дребедень.
Дети и подростки очень социальны, и копируют друг друга. Если в кругу общения нет культа тяжёлых наркотиков то 99,99% что ребенок не заинтересуется. Культ пива, табака с вейпом есть, как и культ комп.игр.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 05 січ, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:44
vitaliian написав: Цитрин написав:
Дети и начинающие получают их через те-же нелегальные каналы, что и опытные наркоманы. То что они не доступны в аптеках, для детей делает их еще более привлекательными. Как известно, запретный плод сладок. А мозги у детей еще плохо понимают что это.
к счастью это неправда, по крайней мере в Украине дети наркоманы очень редкое явление, а про детей на тяжёлых наркотиках за свою жизнь не слышал ни разу, кто им такое даст, а главное ЗАЧЕМ. Денег они стоят больших, которых у детей нет, а те что есть куда тратятся известно всем, сладости, реже пиво и сигареты, и другая дребедень. Дети и подростки очень социальны, и копируют друг друга. Если в кругу общения нет культа тяжёлых наркотиков то 99,99% что ребенок не заинтересуется. Культ табака с вейпом есть, как и культ комп.игр.
В том ответе практически всё
ложь или перекручивание.
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