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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4822482348244825

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:49

  yanyura написав:
Ресурс Media Bias / Fact Check, который агрегирует оценки независимых фактчекеров сети IFCN, оценивает The Daily Expose как конспирологическое и псевдонаучное издание.

https://voxukraine.org/ru/manypulyatsyy ... s-na-36-6/

https://kievvlast.com.ua/text/nenastoja ... jnomu35500
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:56

ЛАД, наблюдая Ваши детские попытки навешивать ярлыки, вспоминается Вот этот фрагмент из классической литературы:
Сократ из-за своих постоянных споров часто получал оскорбления действием, к которым он относился с полным спокойствием: получив однажды пинок, он терпеливо снес его и сказал удивленному этим свидетелю: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» (Диоген Лаэртский, 2, 21). Другой раз кто-то заметил ему: «Разве тебя не ругает и не позорит этот человек?» – и получил от него ответ: «Конечно, нет… ведь то, что он говорит, меня не касается» (там же, 36).
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:28

Я много и часто спорил и ругался с Будивельником.
Но по сравнению с нынешними цитринофлероромасиками он гигант мысли и отец русской демократии.
Он мог ошибаться (и нередко ошибался), далеко не со всеми его взглядами я согласен, но он, по крайней мере, был честен. Никогда не скрывал своих взглядов, не оказывался от них и не выкручивался.
А нынешние...
Мерзость.

Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Дети и начинающие получают их через те-же нелегальные каналы, что и опытные наркоманы. То что они не доступны в аптеках, для детей делает их еще более привлекательными. Как известно, запретный плод сладок. А мозги у детей еще плохо понимают что это.
к счастью это неправда, по крайней мере в Украине дети наркоманы очень редкое явление, а про детей на тяжёлых наркотиках за свою жизнь не слышал ни разу, кто им такое даст, а главное ЗАЧЕМ. Денег они стоят больших, которых у детей нет, а те что есть куда тратятся тоже известно, сладости, пиво и сигареты, и другая дребедень.

Дети и подростки очень социальны, и копируют друг друга. Если в кругу общения нет культа тяжёлых наркотиков то 99,99% что ребенок не заинтересуется. Культ пива, табака с вейпом есть, как и культ комп.игр.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 17:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:44

  vitaliian написав:
  Цитрин написав:Дети и начинающие получают их через те-же нелегальные каналы, что и опытные наркоманы. То что они не доступны в аптеках, для детей делает их еще более привлекательными. Как известно, запретный плод сладок. А мозги у детей еще плохо понимают что это.
к счастью это неправда, по крайней мере в Украине дети наркоманы очень редкое явление, а про детей на тяжёлых наркотиках за свою жизнь не слышал ни разу, кто им такое даст, а главное ЗАЧЕМ. Денег они стоят больших, которых у детей нет, а те что есть куда тратятся известно всем, сладости, реже пиво и сигареты, и другая дребедень. Дети и подростки очень социальны, и копируют друг друга. Если в кругу общения нет культа тяжёлых наркотиков то 99,99% что ребенок не заинтересуется. Культ табака с вейпом есть, как и культ комп.игр.

В том ответе практически всё ложь или перекручивание.
ЛАД
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Сер 05 січ, 2022 12:11
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