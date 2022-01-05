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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4823482448254826>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:32

  Вкладчик1234 написав:
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых, а попали они туда потому, что вовремя не сделали третий укол, сообщает «Тhe Guardian».

Кто-то будет спорить с "экспертом-ковидологом" Борисом Джонсоном? :D


Хіба шо президент Польщі та король і королева Швеції :roll: які наразі хворіють після трьох щеплень...
Востаннє редагувалось fler в Сер 05 січ, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:35

  fler написав:В Індії омікрон поширюється не так швидко, як у напр., США, Британії, Франції. Але де тут порівняння статистики?


А швидкість поширення в Індії та США, Британії, Франції Ви зі стелі берете чи порівнюєте цифри зі статистики по омікрону цих країн на певні дати? Чи для Вас все що не табличка - не статистика.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:36

  Цитрин написав:
  Вкладчик1234 написав:Вакцинация.[/b] Одновременно изменено определение вакцинации, ранее звучавшее как “акт введения в организм вакцины с целью выработки иммунитета против определенного заболевания”. Слово “иммунитет” было заменено на “защиту”.


Тоесть уколизация дает не иммунитет, а защиту... :)

сами смотрите-график смерности-неваксы, двуваксы и триваксы

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:45

Есть предложение запустить голосовалку на тему третьей и последующих прививок от ковид.
Очень интересно узнать мнение участников форума на данный момент о вакцинации.
Варианты ответов:
Сделаю третью прививку
Сделаю третью и последующие прививки
Еще в раздумьях
Не буду больше прививаться
Не вакцинировался и не собираюсь

Как вам идея? Может есть дополнения/ уточнения?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:03

Читаю наших флероцитринов и всё больше уважаю Будивельника.
Одна пишет:
Цікаво, чому не так швидко омікрон поширюється в Індії? :roll: Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2).

и потом "наивно удивляется"
Де ви побачили порівняння статистики з іншими країнами? :shock:

Другой постоянно называет вакцинацию "уколизацией", но при этом страшно боится "ярлыка" антивакс. Ну как же, неужели все не видят, что он совсем не против вакцины, он только за "свободу и права", но боится признаться в своих взглядах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:17

https://detaly.co.il/politika-zashhity-ot-virusa-provalilas-zhdem-kollektivnogo-immuniteta/ - довольно интересная статья.
Новый взгляд на эпидемию?
Сочетание данных о вакцинах, которые, очевидно, обеспечивают защиту от заболевания в тяжелой форме, новые лекарства и особенно бешеная скорость, с которой распространяется «омикрон», не оставляют иного выбора, кроме как изменить политику борьбы с «короной». По большому счету довольно сопротивляться – и добро пожаловать в эру коллективного иммунитета.

В значительной степени это уже не зависит от решения министерства здравоохранения и правительства Израиля. Темпы распространения «омикрона» одни из самых высоких из когда-либо наблюдавшихся: по оценкам, без внешнего вмешательства его коэффициент распространения (R) составляет 7-10, что, вероятно, близко к темпам распространения самой заразной болезни – кори. При вмешательстве (вакцины, социальная дистанция и т. д.) R, вероятно, приближается к 3, что в два раза больше, чем у первых штаммов «короны». Нравится нам это или нет, но предотвратить распространение «омикрона», скорее всего, не удастся. Соответственно, профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана предсказывает, что в течение нескольких недель «омикроном» с вакциной или без нее заразятся от 2 до 4 миллионов израильтян.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:42

  Вкладчик1234 написав:edvardd,
1. Возвращаемся к вопросу терминов: от ковида, с ковидом, с симптомами ковида, "лежал рядом с ковидом", "слышал ковид, да не знает где он" и т.п. Соответственно статистика будет совсем другой
2. Если говорить об актуальной версии не-гриппа "омикрон" - то смертность "от него" (или даже "с ним" - подыграем ковид-истероидам) - вообще стремится к нулю. Соответственно вообще непонятен вопрос смертности в данном контексте, и соответственно новой итерации ковид-истерии и "вакцино"-истерии

В одной стране статистика для всех категорий точно ведётся по одинаковым критериям, поэтому Ваш п.1 можно отбросить. Соответственно, статистика будет именно такой, как показано на графике, приведенном edvardd.

Что будет с омикроном пока окончательно не ясно. Хорошо, если окажется так, как Вы написали, и случаев смерти или тяжёлого течения болезни будет очень мало. Это будет практически означать конец эпидемии.

До сих пор от Вашего не-гриппа умирало достаточно много людей, больше, чем от любого гриппа за последние десятилетия. По Украине цифры сегодня приводил. Могу добавить ещё одну - за 2021 77409 смертей от ковида. Как его называть - ковид, грипп, не-грипп - совершенно не принципиально. Умершим это не важно.

Да, цифра по официальным данным. Добавочная смертность за год будет заметно выше. Ваше право объяснять это мифическими смертями от голода, из-за самоубийств, ещё чем-то. Но для любого логически мыслящего человека ясно, что эта добавочная смертность обусловлена главным образом ковидом, как бы Вы его не назвали.
И большое счастье, что этот не-грипп оказался достаточно безопасным для детей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:49

ЛАД я бы даже добавил такой момент. В 2020 году зарыли лишних 35 тысяч украинцев. Этак 5-10 тысяч (цифра предположительная, она может быть другой, но какие-то тысячи есть) из них должны были умереть в 2021 году, так как были и так самыми слабыми особями популяции. И в этом случае Ковид (все факторы, которые он вызвал, включая нелополученную помощь по другим болезням) унес в этом году уже не 120+ тысяч,а 125-130 тысяч.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:41

Flurona - це не окреме захворювання, а випадок інфікування людини грипом і коронавірусом. Недугу виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.

Flurona – не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.

У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт дав позитивний результат грипу, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили що він спільно з трьома членами сім’ї заразився обома вірусами.

Видання цитує члена технічної консультативної групи при національному департаменті охорони здоров’я Філіппін Едсель Сальвана, який також сказав, що такі поєднані інфекції не є чимось незвичайним.

Фахівець розповів, що перша в країні смерть від коронавірусу сталася внаслідок інфікування Flurona на початку 2020 року. Сальвана повідомив репортерам, що ще на початку пандемії у громадянина Китаю діагностували COVID-19 і грип B. Також у нього розвинулася стрептококова пневмонія, повідомляло місцеве видання ABS-CBN.

За словами директора відділення гінекології ізраїльської лікарні Бейлінсон Арнона Вижніцера, де лікарі нещодавно діагностували Flurona у двох вагітних жінок, кількість випадків коронавірусу зростає на тлі спалаху штаму Omicron, а також випадків грипу А.

В інтерв’ю The Washington Post Вижніцер сказав, що хоча торік випадки грипу траплялися рідше, можливо, через суворіші заходи ізоляції та соціального дистанціювання, вони повертаються.

“Цей рік відрізняється від минулого року. Тепер у нас є ще одна проблема”, – сказав він, прогнозуючи, що супутні інфекції, ймовірно, продовжуватимуть виникати.

Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки осіб хворіє, мало.

Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найліпшим способом захисту від цих інфекцій.

“Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі”, – сказав Вижніцер як про коронавірус, так і про грип.

https://bykvu.com/ua/bukvy/u-sviti-posh ... ei-vidomo/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На омікрон-штам коронавірусу у Сполучених Штатах припадає понад 95% усіх нових випадків зараження у країні. Про це свідчать дані на сайті федерального Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) США, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЦКПЗ, 95,4% нових випадків зараження за тиждень, що завершився 1 січня, були викликані омікрон-варіантом. На варіант “дельта” припали 4,6%, що залишилися.

При цьому за тиждень до цього, у період до 25 грудня, на омікрон припадало 77% заражень, на дельту — 22,8%.
vitaliian
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Сер 05 січ, 2022 12:11
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