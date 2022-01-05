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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4823482448254826> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144 Мені вже зробили щеплення 56% 80 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 144 Додано: Сер 05 січ, 2022 20:32 Вкладчик1234 написав: Британский премьер Борис Джонсон заявил, что в ковидных реанимациях до 90% дважды привитых, а попали они туда потому, что вовремя не сделали третий укол, сообщает «Тhe Guardian».

Кто-то будет спорить с "экспертом-ковидологом" Борисом Джонсоном? Кто-то будет спорить с "экспертом-ковидологом" Борисом Джонсоном?



Хіба шо президент Польщі та король і королева Швеції які наразі хворіють після трьох щеплень... Хіба шо президент Польщі та король і королева Швеціїякі наразі хворіють після трьох щеплень... Востаннє редагувалось fler в Сер 05 січ, 2022 21:05, всього редагувалось 1 раз. fler

Повідомлень: 2529 З нами з: 07.08.09 Подякував: 885 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 20:35 fler написав: В Індії омікрон поширюється не так швидко, як у напр., США, Британії, Франції. Але де тут порівняння статистики? В Індії омікрон поширюється не так швидко, як у напр., США, Британії, Франції. Але де тут порівняння статистики?



А швидкість поширення в Індії та США, Британії, Франції Ви зі стелі берете чи порівнюєте цифри зі статистики по омікрону цих країн на певні дати? Чи для Вас все що не табличка - не статистика. А швидкість поширення в Індії та США, Британії, Франції Ви зі стелі берете чи порівнюєте цифри зі статистики по омікрону цих країн на певні дати? Чи для Вас все що не табличка - не статистика. IgA Повідомлень: 1204 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 20:36 Цитрин написав: Вкладчик1234 написав: Вакцинация.[/b] Одновременно изменено определение вакцинации, ранее звучавшее как “акт введения в организм вакцины с целью выработки иммунитета против определенного заболевания”. Слово “иммунитет” было заменено на “защиту”. Вакцинация.[/b] Одновременно изменено определение вакцинации, ранее звучавшее как “акт введения в организм вакцины с целью выработки иммунитета против определенного заболевания”. Слово “иммунитет” было заменено на “защиту”.



Тоесть уколизация дает не иммунитет, а защиту... Тоесть уколизация дает не иммунитет, а защиту...

сами смотрите-график смерности-неваксы, двуваксы и триваксы



сами смотрите-график смерности-неваксы, двуваксы и триваксы edvardd

Повідомлень: 6727 З нами з: 20.11.08 Подякував: 118 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 20:45 Есть предложение запустить голосовалку на тему третьей и последующих прививок от ковид.

Очень интересно узнать мнение участников форума на данный момент о вакцинации.

Варианты ответов:

Сделаю третью прививку

Сделаю третью и последующие прививки

Еще в раздумьях

Не буду больше прививаться

Не вакцинировался и не собираюсь



Как вам идея? Может есть дополнения/ уточнения? fler

Повідомлень: 2529 З нами з: 07.08.09 Подякував: 885 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 21:03

Одна пишет:

Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2). Цікаво, чому не так швидко омікрон поширюється в Індії?Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2).

и потом "наивно удивляется"

Де ви побачили порівняння статистики з іншими країнами?

Другой постоянно называет вакцинацию "уколизацией", но при этом страшно боится "ярлыка" антивакс. Ну как же, неужели все не видят, что он совсем не против вакцины, он только за "свободу и права", но боится признаться в своих взглядах. Читаю наших флероцитринов и всё больше уважаю Будивельника.Одна пишет:и потом "наивно удивляется"Другой постоянно называет вакцинацию "уколизацией", но при этом страшно боится "ярлыка" антивакс. Ну как же, неужели все не видят, что он совсем не против вакцины, он только за "свободу и права", но боится признаться в своих взглядах. ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 21:17 https://detaly.co.il/politika-zashhity-ot-virusa-provalilas-zhdem-kollektivnogo-immuniteta/ - довольно интересная статья.

Новый взгляд на эпидемию?

Сочетание данных о вакцинах, которые, очевидно, обеспечивают защиту от заболевания в тяжелой форме, новые лекарства и особенно бешеная скорость, с которой распространяется «омикрон», не оставляют иного выбора, кроме как изменить политику борьбы с «короной». По большому счету довольно сопротивляться – и добро пожаловать в эру коллективного иммунитета.



В значительной степени это уже не зависит от решения министерства здравоохранения и правительства Израиля. Темпы распространения «омикрона» одни из самых высоких из когда-либо наблюдавшихся: по оценкам, без внешнего вмешательства его коэффициент распространения (R) составляет 7-10, что, вероятно, близко к темпам распространения самой заразной болезни – кори. При вмешательстве (вакцины, социальная дистанция и т. д.) R, вероятно, приближается к 3, что в два раза больше, чем у первых штаммов «короны». Нравится нам это или нет, но предотвратить распространение «омикрона», скорее всего, не удастся. Соответственно, профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана предсказывает, что в течение нескольких недель «омикроном» с вакциной или без нее заразятся от 2 до 4 миллионов израильтян. - довольно интересная статья.Новый взгляд на эпидемию? ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 21:42 Вкладчик1234 написав: edvardd,

1. Возвращаемся к вопросу терминов: от ковида, с ковидом, с симптомами ковида, "лежал рядом с ковидом", "слышал ковид, да не знает где он" и т.п. Соответственно статистика будет совсем другой

2. Если говорить об актуальной версии не-гриппа "омикрон" - то смертность "от него" (или даже "с ним" - подыграем ковид-истероидам) - вообще стремится к нулю. Соответственно вообще непонятен вопрос смертности в данном контексте, и соответственно новой итерации ковид-истерии и "вакцино"-истерии 1. Возвращаемся к вопросу терминов: от ковида, с ковидом, с симптомами ковида, "лежал рядом с ковидом", "слышал ковид, да не знает где он" и т.п. Соответственно статистика будет совсем другой2. Если говорить об актуальной версии не-гриппа "омикрон" - то смертность "от него" (или даже "с ним" - подыграем ковид-истероидам) - вообще стремится к нулю. Соответственно вообще непонятен вопрос смертности в данном контексте, и соответственно новой итерации ковид-истерии и "вакцино"-истерии

В одной стране статистика для всех категорий точно ведётся по одинаковым критериям, поэтому Ваш п.1 можно отбросить. Соответственно, статистика будет именно такой, как показано на графике, приведенном edvardd.



Что будет с омикроном пока окончательно не ясно. Хорошо, если окажется так, как Вы написали, и случаев смерти или тяжёлого течения болезни будет очень мало. Это будет практически означать конец эпидемии.



До сих пор от Вашего не-гриппа умирало достаточно много людей, больше, чем от любого гриппа за последние десятилетия. По Украине цифры сегодня приводил. Могу добавить ещё одну - за 2021 77409 смертей от ковида. Как его называть - ковид, грипп, не-грипп - совершенно не принципиально. Умершим это не важно.



Да, цифра по официальным данным. Добавочная смертность за год будет заметно выше. Ваше право объяснять это мифическими смертями от голода, из-за самоубийств, ещё чем-то. Но для любого логически мыслящего человека ясно, что эта добавочная смертность обусловлена главным образом ковидом, как бы Вы его не назвали.

И большое счастье, что этот не-грипп оказался достаточно безопасным для детей. стране статистика длякатегорий точно ведётся покритериям, поэтому Ваш п.1 можно отбросить. Соответственно, статистика будет именно такой, как показано на графике, приведенномЧто будет с омикроном пока окончательно не ясно. Хорошо, если окажется так, как Вы написали, и случаев смерти или тяжёлого течения болезни будет очень мало. Это будет практически означать конец эпидемии.До сих пор от Вашего не-гриппа умирало достаточно много людей, больше, чем от любого гриппа за последние десятилетия. По Украине цифры сегодня приводил. Могу добавить ещё одну - за 2021 77409 смертей от ковида. Как его называть - ковид, грипп, не-грипп - совершенно не принципиально. Умершим это не важно.Да, цифра по официальным данным. Добавочная смертность за год будет заметно выше. Ваше право объяснять это мифическими смертями от голода, из-за самоубийств, ещё чем-то. Но для любого логически мыслящего человека ясно, что эта добавочная смертность обусловлена главным образом ковидом, как бы Вы его не назвали.И большое счастье, что этот не-грипп оказался достаточно безопасным для детей. ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 21:49 ЛАД я бы даже добавил такой момент. В 2020 году зарыли лишних 35 тысяч украинцев. Этак 5-10 тысяч (цифра предположительная, она может быть другой, но какие-то тысячи есть) из них должны были умереть в 2021 году, так как были и так самыми слабыми особями популяции. И в этом случае Ковид (все факторы, которые он вызвал, включая нелополученную помощь по другим болезням) унес в этом году уже не 120+ тысяч,а 125-130 тысяч. Hotab

Повідомлень: 6391 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:41



Flurona – не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.



У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт дав позитивний результат грипу, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили що він спільно з трьома членами сім’ї заразився обома вірусами.



Видання цитує члена технічної консультативної групи при національному департаменті охорони здоров’я Філіппін Едсель Сальвана, який також сказав, що такі поєднані інфекції не є чимось незвичайним.



Фахівець розповів, що перша в країні смерть від коронавірусу сталася внаслідок інфікування Flurona на початку 2020 року. Сальвана повідомив репортерам, що ще на початку пандемії у громадянина Китаю діагностували COVID-19 і грип B. Також у нього розвинулася стрептококова пневмонія, повідомляло місцеве видання ABS-CBN.



За словами директора відділення гінекології ізраїльської лікарні Бейлінсон Арнона Вижніцера, де лікарі нещодавно діагностували Flurona у двох вагітних жінок, кількість випадків коронавірусу зростає на тлі спалаху штаму Omicron, а також випадків грипу А.



В інтерв’ю The Washington Post Вижніцер сказав, що хоча торік випадки грипу траплялися рідше, можливо, через суворіші заходи ізоляції та соціального дистанціювання, вони повертаються.



“Цей рік відрізняється від минулого року. Тепер у нас є ще одна проблема”, – сказав він, прогнозуючи, що супутні інфекції, ймовірно, продовжуватимуть виникати.



Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки осіб хворіє, мало.



Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найліпшим способом захисту від цих інфекцій.



“Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі”, – сказав Вижніцер як про коронавірус, так і про грип.



https://bykvu.com/ua/bukvy/u-sviti-posh ... ei-vidomo/ Flurona - це не окреме захворювання, а випадок інфікування людини грипом і коронавірусом. Недугу виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.Flurona – не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт дав позитивний результат грипу, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили що він спільно з трьома членами сім’ї заразився обома вірусами.Видання цитує члена технічної консультативної групи при національному департаменті охорони здоров’я Філіппін Едсель Сальвана, який також сказав, що такі поєднані інфекції не є чимось незвичайним.Фахівець розповів, що перша в країні смерть від коронавірусу сталася внаслідок інфікування Flurona на початку 2020 року. Сальвана повідомив репортерам, що ще на початку пандемії у громадянина Китаю діагностували COVID-19 і грип B. Також у нього розвинулася стрептококова пневмонія, повідомляло місцеве видання ABS-CBN.За словами директора відділення гінекології ізраїльської лікарні Бейлінсон Арнона Вижніцера, де лікарі нещодавно діагностували Flurona у двох вагітних жінок, кількість випадків коронавірусу зростає на тлі спалаху штаму Omicron, а також випадків грипу А.В інтерв’ю The Washington Post Вижніцер сказав, що хоча торік випадки грипу траплялися рідше, можливо, через суворіші заходи ізоляції та соціального дистанціювання, вони повертаються.“Цей рік відрізняється від минулого року. Тепер у нас є ще одна проблема”, – сказав він, прогнозуючи, що супутні інфекції, ймовірно, продовжуватимуть виникати.Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки осіб хворіє, мало.Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найліпшим способом захисту від цих інфекцій.“Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі”, – сказав Вижніцер як про коронавірус, так і про грип. vitaliian

Повідомлень: 10134 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1775 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире На омікрон-штам коронавірусу у Сполучених Штатах припадає понад 95% усіх нових випадків зараження у країні. Про це свідчать дані на сайті федерального Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) США, передає УНН.



Деталі



За інформацією ЦКПЗ, 95,4% нових випадків зараження за тиждень, що завершився 1 січня, були викликані омікрон-варіантом. На варіант “дельта” припали 4,6%, що залишилися.



При цьому за тиждень до цього, у період до 25 грудня, на омікрон припадало 77% заражень, на дельту — 22,8%. vitaliian

Повідомлень: 10134 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1775 раз. Подякували: 2545 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4823482448254826> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7916 16895295

ЛОБ Сер 05 січ, 2022 12:11