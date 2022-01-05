Вкладчик1234 написав:Вакцинация.[/b] Одновременно изменено определение вакцинации, ранее звучавшее как “акт введения в организм вакцины с целью выработки иммунитета против определенного заболевания”. Слово “иммунитет” было заменено на “защиту”.
Тоесть уколизация дает не иммунитет, а защиту...
сами смотрите-график смерности-неваксы, двуваксы и триваксы
Есть предложение запустить голосовалку на тему третьей и последующих прививок от ковид. Очень интересно узнать мнение участников форума на данный момент о вакцинации. Варианты ответов: Сделаю третью прививку Сделаю третью и последующие прививки Еще в раздумьях Не буду больше прививаться Не вакцинировался и не собираюсь
Читаю наших флероцитринов и всё больше уважаю Будивельника. Одна пишет:
Цікаво, чому не так швидко омікрон поширюється в Індії? Адже щільність населення – 428,4 особи / км2 (напр., Британія – 281,5 особи/ км2).
и потом "наивно удивляется"
Де ви побачили порівняння статистики з іншими країнами?
Другой постоянно называет вакцинацию "уколизацией", но при этом страшно боится "ярлыка" антивакс. Ну как же, неужели все не видят, что он совсем не против вакцины, он только за "свободу и права", но боится признаться в своих взглядах.
Сочетание данных о вакцинах, которые, очевидно, обеспечивают защиту от заболевания в тяжелой форме, новые лекарства и особенно бешеная скорость, с которой распространяется «омикрон», не оставляют иного выбора, кроме как изменить политику борьбы с «короной». По большому счету довольно сопротивляться – и добро пожаловать в эру коллективного иммунитета.
В значительной степени это уже не зависит от решения министерства здравоохранения и правительства Израиля. Темпы распространения «омикрона» одни из самых высоких из когда-либо наблюдавшихся: по оценкам, без внешнего вмешательства его коэффициент распространения (R) составляет 7-10, что, вероятно, близко к темпам распространения самой заразной болезни – кори. При вмешательстве (вакцины, социальная дистанция и т. д.) R, вероятно, приближается к 3, что в два раза больше, чем у первых штаммов «короны». Нравится нам это или нет, но предотвратить распространение «омикрона», скорее всего, не удастся. Соответственно, профессор Эран Сегаль из Института Вейцмана предсказывает, что в течение нескольких недель «омикроном» с вакциной или без нее заразятся от 2 до 4 миллионов израильтян.
Вкладчик1234 написав:edvardd, 1. Возвращаемся к вопросу терминов: от ковида, с ковидом, с симптомами ковида, "лежал рядом с ковидом", "слышал ковид, да не знает где он" и т.п. Соответственно статистика будет совсем другой 2. Если говорить об актуальной версии не-гриппа "омикрон" - то смертность "от него" (или даже "с ним" - подыграем ковид-истероидам) - вообще стремится к нулю. Соответственно вообще непонятен вопрос смертности в данном контексте, и соответственно новой итерации ковид-истерии и "вакцино"-истерии
В одной стране статистика для всех категорий точно ведётся по одинаковым критериям, поэтому Ваш п.1 можно отбросить. Соответственно, статистика будет именно такой, как показано на графике, приведенном edvardd.
Что будет с омикроном пока окончательно не ясно. Хорошо, если окажется так, как Вы написали, и случаев смерти или тяжёлого течения болезни будет очень мало. Это будет практически означать конец эпидемии.
До сих пор от Вашего не-гриппа умирало достаточно много людей, больше, чем от любого гриппа за последние десятилетия. По Украине цифры сегодня приводил. Могу добавить ещё одну - за 2021 77409 смертей от ковида. Как его называть - ковид, грипп, не-грипп - совершенно не принципиально. Умершим это не важно.
Да, цифра по официальным данным. Добавочная смертность за год будет заметно выше. Ваше право объяснять это мифическими смертями от голода, из-за самоубийств, ещё чем-то. Но для любого логически мыслящего человека ясно, что эта добавочная смертность обусловлена главным образом ковидом, как бы Вы его не назвали. И большое счастье, что этот не-грипп оказался достаточно безопасным для детей.
ЛАД я бы даже добавил такой момент. В 2020 году зарыли лишних 35 тысяч украинцев. Этак 5-10 тысяч (цифра предположительная, она может быть другой, но какие-то тысячи есть) из них должны были умереть в 2021 году, так как были и так самыми слабыми особями популяции. И в этом случае Ковид (все факторы, которые он вызвал, включая нелополученную помощь по другим болезням) унес в этом году уже не 120+ тысяч,а 125-130 тысяч.
Flurona - це не окреме захворювання, а випадок інфікування людини грипом і коронавірусом. Недугу виявили вже у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині.
Flurona – не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.
У лютому 2020 року чоловік потрапив до лікарні Нью-Йорка із сильним кашлем та лихоманкою. На той момент у місті офіційно не реєструвалося жодного випадку коронавірусу. Пацієнт дав позитивний результат грипу, а потім був перевірений на коронавірус. Через кілька тижнів результати підтвердили що він спільно з трьома членами сім’ї заразився обома вірусами.
Видання цитує члена технічної консультативної групи при національному департаменті охорони здоров’я Філіппін Едсель Сальвана, який також сказав, що такі поєднані інфекції не є чимось незвичайним.
Фахівець розповів, що перша в країні смерть від коронавірусу сталася внаслідок інфікування Flurona на початку 2020 року. Сальвана повідомив репортерам, що ще на початку пандемії у громадянина Китаю діагностували COVID-19 і грип B. Також у нього розвинулася стрептококова пневмонія, повідомляло місцеве видання ABS-CBN.
За словами директора відділення гінекології ізраїльської лікарні Бейлінсон Арнона Вижніцера, де лікарі нещодавно діагностували Flurona у двох вагітних жінок, кількість випадків коронавірусу зростає на тлі спалаху штаму Omicron, а також випадків грипу А.
В інтерв’ю The Washington Post Вижніцер сказав, що хоча торік випадки грипу траплялися рідше, можливо, через суворіші заходи ізоляції та соціального дистанціювання, вони повертаються.
“Цей рік відрізняється від минулого року. Тепер у нас є ще одна проблема”, – сказав він, прогнозуючи, що супутні інфекції, ймовірно, продовжуватимуть виникати.
Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки осіб хворіє, мало.
Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найліпшим способом захисту від цих інфекцій.
“Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі”, – сказав Вижніцер як про коронавірус, так і про грип.
На омікрон-штам коронавірусу у Сполучених Штатах припадає понад 95% усіх нових випадків зараження у країні. Про це свідчать дані на сайті федерального Центру з контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) США, передає УНН.
Деталі
За інформацією ЦКПЗ, 95,4% нових випадків зараження за тиждень, що завершився 1 січня, були викликані омікрон-варіантом. На варіант “дельта” припали 4,6%, що залишилися.
При цьому за тиждень до цього, у період до 25 грудня, на омікрон припадало 77% заражень, на дельту — 22,8%.