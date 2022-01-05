Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4823482448254826 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144 Мені вже зробили щеплення 56% 80 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 144 Додано: Сер 05 січ, 2022 22:56 ЛАД написав: Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом. Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом.



Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:

данные по-прежнему указывают на то, что иммунный бустер, и особенно свежий бустер, обеспечивает защиту против тяжелой формы заболевания. Для 1,3 миллиона израильтян, которые еще не получили бустер, это возможность обеспечить себе наилучшую защиту, причем бесплатно. Те же, кто не хочет сделать прививку сейчас, ведут себя просто неразумно.



Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту... Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту... Цитрин

Повідомлень: 1150 З нами з: 26.06.21 Подякував: 153 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 00:25 Цитрин написав: ЛАД написав: Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом. Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом.



Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:

данные по-прежнему указывают на то, что иммунный бустер, и особенно свежий бустер, обеспечивает защиту против тяжелой формы заболевания. Для 1,3 миллиона израильтян, которые еще не получили бустер, это возможность обеспечить себе наилучшую защиту, причем бесплатно. Те же, кто не хочет сделать прививку сейчас, ведут себя просто неразумно.



Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту... Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту...

Читать Вы так и не научились.

Буквы узнаёте, но смысл не улавливаете. Читать Вы так и не научились.Буквы узнаёте, но смысл не улавливаете. ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 01:50 Британское агентство по охране здоровья совместно с учеными из Кембриджского университета проанализировали более миллиона случаев заболевания коронавирусом, произошедших за последние недели. В их числе были более 528 тысяч случаев заболевания «омикроном» и более 573 тысяч – заболевания «дельтой». Оказалось, что число госпитализированных пациентов с «омикроном» составляло лишь треть от госпитализаций с «дельтой».



Также ученые обнаружили, что существующие вакцины достаточно эффективны против «омикрона». Ревакцинация третьей дозой снижает риск госпитализации на 81% по сравнению с невакцинированными людьми.



Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства по охране здоровья, сказала, что эти данные согласуются с другими обнадеживающими признаками. Однако служба здравоохранения все еще озабочена высокой заразностью «омикрона» и ростом числа больных среди пожилых британцев.

https://detaly.co.il/omikron-horoshie-novosti-iz-velikobritanii-i-yuar/

Сообщение, правда, не самое свежее:

Об этом сегодня, 31 декабря сообщает информационное агентство Reuters. Сообщение, правда, не самое свежее: ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 01:55 По уточненным данным за вчерашний день, 4 января, в стране было выявлено 12 552 новых инфицированных. Это абсолютный рекорд с самого начала эпидемии. Но нет никаких сомнений в том, что он вскоре будет “побит”.



За вчерашний день было сделано 202 159 проверок на коронавирус. 6,63% из них оказались положительными. На сегодня в стране 62 438 активных больных.



Наряду с печальными рекордами, есть и повод для осторожного оптимизма. Число «тяжелых» больных растет гораздо медленнее, чем в предыдущие волны эпидемии.

https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsunami-v-izraile-12-tysyach-novyh-bolnyh-v-den/ ЛАД 2 Повідомлень: 21306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5025 раз. Подякували: 4666 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4823482448254826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7916 16895305

ЛОБ Сер 05 січ, 2022 12:11