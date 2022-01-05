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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4823482448254826

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:56

  ЛАД написав:Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом.


Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:
данные по-прежнему указывают на то, что иммунный бустер, и особенно свежий бустер, обеспечивает защиту против тяжелой формы заболевания. Для 1,3 миллиона израильтян, которые еще не получили бустер, это возможность обеспечить себе наилучшую защиту, причем бесплатно. Те же, кто не хочет сделать прививку сейчас, ведут себя просто неразумно.


Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:25

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Посмотреть ссылку не удосужились? Там совсем не об этом.


Почитал - вывод в конце статьи, самое время начинать уколизацию свежим бустером:
данные по-прежнему указывают на то, что иммунный бустер, и особенно свежий бустер, обеспечивает защиту против тяжелой формы заболевания. Для 1,3 миллиона израильтян, которые еще не получили бустер, это возможность обеспечить себе наилучшую защиту, причем бесплатно. Те же, кто не хочет сделать прививку сейчас, ведут себя просто неразумно.


Звучит прямо как реклама... Укололся и получил проактивную бустерную защиту...

Читать Вы так и не научились.
Буквы узнаёте, но смысл не улавливаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 01:50

Британское агентство по охране здоровья совместно с учеными из Кембриджского университета проанализировали более миллиона случаев заболевания коронавирусом, произошедших за последние недели. В их числе были более 528 тысяч случаев заболевания «омикроном» и более 573 тысяч – заболевания «дельтой». Оказалось, что число госпитализированных пациентов с «омикроном» составляло лишь треть от госпитализаций с «дельтой».

Также ученые обнаружили, что существующие вакцины достаточно эффективны против «омикрона». Ревакцинация третьей дозой снижает риск госпитализации на 81% по сравнению с невакцинированными людьми.

Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства по охране здоровья, сказала, что эти данные согласуются с другими обнадеживающими признаками. Однако служба здравоохранения все еще озабочена высокой заразностью «омикрона» и ростом числа больных среди пожилых британцев.

https://detaly.co.il/omikron-horoshie-novosti-iz-velikobritanii-i-yuar/
Сообщение, правда, не самое свежее:
Об этом сегодня, 31 декабря сообщает информационное агентство Reuters.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 01:55

По уточненным данным за вчерашний день, 4 января, в стране было выявлено 12 552 новых инфицированных. Это абсолютный рекорд с самого начала эпидемии. Но нет никаких сомнений в том, что он вскоре будет “побит”.

За вчерашний день было сделано 202 159 проверок на коронавирус. 6,63% из них оказались положительными. На сегодня в стране 62 438 активных больных.

Наряду с печальными рекордами, есть и повод для осторожного оптимизма. Число «тяжелых» больных растет гораздо медленнее, чем в предыдущие волны эпидемии.

https://detaly.co.il/koronavirusnoe-tsunami-v-izraile-12-tysyach-novyh-bolnyh-v-den/
ЛАД
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ЛОБ

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