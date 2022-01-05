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10:48



За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на четверг, 6 января, было сделано 206 258 проверок на коронавирус. Выявлено 16 115 новых инфицированных. Вчера было 11 978, предыдущие цифры – 10 644 и 6582. Доля положительных реакций тоже выросла до 7,89 процента. Значения за предыдущие дни – 6,65, 5,51 и 4,83. Шесть дней назад было 2,93 процента. Настораживает то, что до сентябрьского рекорда 2020 года (15,52 процента) еще далеко, а число инфицированных в сутки уже за пределами всех рекордов.



Общее число выявленных инфицированных достигло 72 034. Вчера было 57 858, позавчера – 45 580, два дня назад – 37 675, девять дней назад – 15 487. С начала эпидемии заразились 1 440 770 человек.



Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), по данным военной разведки (АМАН), поднялся до 1,99. Вчера утром он был 1,94, позавчера – 1,91. Уже недалеко до майской цифры 2,25. Напомним, что при R<1 эпидемия затухает, а при R>1 – разрастается.



Число тяжелобольных увеличилось до 134 (еще на прошлой неделе было меньше 100). Поползло вверх число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их уже 41, после того как почти неделю было 38. Скончались 8253 человек, шесть – за минувшие сутки. Означает ли это поползшую вверх смертность или случайное отклонение, ясно станет в ближайшие дни.