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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Лучший - вряд ли.
я за свою маму сказал. Когда она вышла (досрочно) на пенсию - занялась любимым делом, на что ранее не было времени. До этого всю взрослую жизнь работала на госслужбе, та работа сильно портила ей нервы и настроение.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:46

  yanyura написав:.......
Вот так развенчиваются мифы об объективности написанного некоторыми в их постах.

О чём это Вы? :shock:
Какая ещё объективность?
Вы ещё о порядочности вспомните. :)
Это всё предрассудки и пережитки тяжёлого прошлого.
Во многих отраслях современной украинской науки об этом уже давно забыли.

Я много и часто спорил и ругался с Будивельником.
Но по сравнению с нынешними цитринофлероромасиками он гигант мысли и отец русской
демократии.
Он мог ошибаться (и нередко ошибался), далеко не со всеми его взглядами я согласен, но он, по крайней мере, был честен.
Никогда не скрывал своих взглядов, не отказывался от них и не выкручивался.

А нынешние...
Мерзость.


Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:50

Re: Эпидемия коронавируса в Израиле

У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса.
https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

roberto dark написав:У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса.
https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
А с госпитализациями что?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:19

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Лучший - вряд ли.
я за свою маму сказал. Когда она вышла (досрочно) на пенсию - занялась любимым делом, на что ранее не было времени. До этого всю взрослую жизнь работала на госслужбе, та работа сильно портила ей нервы и настроение.

Допускаю.
Работа, бывает, достаёт сильно.
Тем не менее. поинтересуйтесь у мамы. Думаю, она хорошим словом вспомнит и 20-30, и 30-40, несмотря на то, что не всё, возможно, было хорошо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.

Спасибо. Обязательно прочитаю, уже скачал.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:28

  Faceless написав:
roberto dark написав:У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса.
https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
А с госпитализациями что?

https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108482
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:30

  Faceless написав:........
А с госпитализациями что?

Ответ не совсем на Ваш вопрос, но близко:
Новости
10:48

За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на четверг, 6 января, было сделано 206 258 проверок на коронавирус. Выявлено 16 115 новых инфицированных. Вчера было 11 978, предыдущие цифры – 10 644 и 6582. Доля положительных реакций тоже выросла до 7,89 процента. Значения за предыдущие дни – 6,65, 5,51 и 4,83. Шесть дней назад было 2,93 процента. Настораживает то, что до сентябрьского рекорда 2020 года (15,52 процента) еще далеко, а число инфицированных в сутки уже за пределами всех рекордов.

Общее число выявленных инфицированных достигло 72 034. Вчера было 57 858, позавчера – 45 580, два дня назад – 37 675, девять дней назад – 15 487. С начала эпидемии заразились 1 440 770 человек.

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), по данным военной разведки (АМАН), поднялся до 1,99. Вчера утром он был 1,94, позавчера – 1,91. Уже недалеко до майской цифры 2,25. Напомним, что при R<1 эпидемия затухает, а при R>1 – разрастается.

Число тяжелобольных увеличилось до 134 (еще на прошлой неделе было меньше 100). Поползло вверх число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их уже 41, после того как почти неделю было 38. Скончались 8253 человек, шесть – за минувшие сутки. Означает ли это поползшую вверх смертность или случайное отклонение, ясно станет в ближайшие дни.

https://detaly.co.il/koronavirus-v-izraile-pugayushhaya-statistika/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:49

  justit написав:.........
И так понятно, что вакцина снижает риск, но не для всех (вот это нюанс).
Кому-то везет и не болеет, а чей-то организм плевал на вакцины и вперед с песней.
.....

Вакцина снижает риск для всех.
Вторая фраза верна и является следствием того, что именно снижает риск, а не ликвидирует его. На то и вероятность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:50

интересно, а где-то ампулы с чудо-лекарством, не для применения, а для исследований можно приобрести?
Цитрин
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Чет 06 січ, 2022 11:25
ЛОБ

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