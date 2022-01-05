я за свою маму сказал. Когда она вышла (досрочно) на пенсию - занялась любимым делом, на что ранее не было времени. До этого всю взрослую жизнь работала на госслужбе, та работа сильно портила ей нервы и настроение.
yanyura написав:....... Вот так развенчиваются мифы об объективности написанного некоторыми в их постах.
О чём это Вы? Какая ещё объективность? Вы ещё о порядочности вспомните. Это всё предрассудки и пережитки тяжёлого прошлого. Во многих отраслях современной украинской науки об этом уже давно забыли.
Я много и часто спорил и ругался с Будивельником. Но по сравнению с нынешними цитринофлероромасиками он гигант мысли и отец русской демократии. Он мог ошибаться (и нередко ошибался), далеко не со всеми его взглядами я согласен, но он, по крайней мере, был честен. Никогда не скрывал своих взглядов, не отказывался от них и не выкручивался.
А нынешние... Мерзость.
Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.
У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса. https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
roberto dark написав:У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса. https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
я за свою маму сказал. Когда она вышла (досрочно) на пенсию - занялась любимым делом, на что ранее не было времени. До этого всю взрослую жизнь работала на госслужбе, та работа сильно портила ей нервы и настроение.
Допускаю. Работа, бывает, достаёт сильно. Тем не менее. поинтересуйтесь у мамы. Думаю, она хорошим словом вспомнит и 20-30, и 30-40, несмотря на то, что не всё, возможно, было хорошо.
roberto dark написав:У нас судя по всему экспоненциальный рост начался, за последние сутки 17.234 кейса. https://nashe.orbita.co.il/read/108473. Двое знакомых заболели только за вчера. Какой вид ковида им не говорят. Сильные головные боли, слабость, насморк, а также боли в спине.
Faceless написав:........ А с госпитализациями что?
Ответ не совсем на Ваш вопрос, но близко:
Новости 10:48
За минувшие 24 часа, по данным министерства здравоохранения на четверг, 6 января, было сделано 206 258 проверок на коронавирус. Выявлено 16 115 новых инфицированных. Вчера было 11 978, предыдущие цифры – 10 644 и 6582. Доля положительных реакций тоже выросла до 7,89 процента. Значения за предыдущие дни – 6,65, 5,51 и 4,83. Шесть дней назад было 2,93 процента. Настораживает то, что до сентябрьского рекорда 2020 года (15,52 процента) еще далеко, а число инфицированных в сутки уже за пределами всех рекордов.
Общее число выявленных инфицированных достигло 72 034. Вчера было 57 858, позавчера – 45 580, два дня назад – 37 675, девять дней назад – 15 487. С начала эпидемии заразились 1 440 770 человек.
Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), по данным военной разведки (АМАН), поднялся до 1,99. Вчера утром он был 1,94, позавчера – 1,91. Уже недалеко до майской цифры 2,25. Напомним, что при R<1 эпидемия затухает, а при R>1 – разрастается.
Число тяжелобольных увеличилось до 134 (еще на прошлой неделе было меньше 100). Поползло вверх число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их уже 41, после того как почти неделю было 38. Скончались 8253 человек, шесть – за минувшие сутки. Означает ли это поползшую вверх смертность или случайное отклонение, ясно станет в ближайшие дни.