Faceless написав:........... А с госпитализациями что?
И ещё (вчерашнее):
Эран Сегаль поделился в Twitter своим видением динамики заражения «омикроном». Он написал: «На прошлой неделе - 16 000 подтвержденных случаев заражения, на этой - 61 000 [на сегодняшний день уже 72 000 по данным минздрава - прим. ред.]. Число инфицированных дважды удвоилось».
«На самом деле заражено в два раза больше граждан, - считает профессор, - потому что выявляются не все случаи. На следующей неделе темпы заражения будут схожими, и поэтому число инфицированных достигнет 500 000 человек».
По мнению Сегаля, мы этих цифр в официальной статистике не увидим, потому что изменились правила тестирования.
Темпы заражаемости будут постепенно снижаться. Пик эпидемии наступит через 2-3 недели. Затем заболеваемость пойдет на спад.
Как сообщалось ранее, правительство ограничило категории граждан, которые смогут сдать PCR-тесты. Из-за опасения, что ресурсы системы тестирования не справятся с большим наплывом желающих сделать тест, анализ PCR решено делать только гражданам в возрасте 60+ и тем, кто в группе риска. Все остальным рекомендовано делать экспресс-проверки (тест на антиген) дома.