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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4825482648274828

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:53

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.

Спасибо. Обязательно прочитаю, уже скачал.

Вам это не обязательно. :)
Хотя книжка интересная, мне очень нравится, первый раз прочитал ещё лет около 60 назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57

  Faceless написав:...........
А с госпитализациями что?

И ещё (вчерашнее):
Эран Сегаль поделился в Twitter своим видением динамики заражения «омикроном». Он написал: «На прошлой неделе - 16 000 подтвержденных случаев заражения, на этой - 61 000 [на сегодняшний день уже 72 000 по данным минздрава - прим. ред.]. Число инфицированных дважды удвоилось».

«На самом деле заражено в два раза больше граждан, - считает профессор, - потому что выявляются не все случаи. На следующей неделе темпы заражения будут схожими, и поэтому число инфицированных достигнет 500 000 человек».

По мнению Сегаля, мы этих цифр в официальной статистике не увидим, потому что изменились правила тестирования.

Темпы заражаемости будут постепенно снижаться. Пик эпидемии наступит через 2-3 недели. Затем заболеваемость пойдет на спад.

Как сообщалось ранее, правительство ограничило категории граждан, которые смогут сдать PCR-тесты. Из-за опасения, что ресурсы системы тестирования не справятся с большим наплывом желающих сделать тест, анализ PCR решено делать только гражданам в возрасте 60+ и тем, кто в группе риска. Все остальным рекомендовано делать экспресс-проверки (тест на антиген) дома.

https://detaly.co.il/prognoz-na-sleduyushhej-nedele-v-izraile-budet-polmilliona-infitsirovannyh/
ЛАД
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Чет 06 січ, 2022 11:25
ЛОБ

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