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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4825482648274828 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144 Мені вже зробили щеплення 56% 80 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 29 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 144 Додано: Чет 06 січ, 2022 15:53 yanyura написав: ЛАД написав: Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда. Посоветовал бы почитать хотя бы "Сказания о титанах" и понять, что такое титанова правда.

Спасибо. Обязательно прочитаю, уже скачал. Спасибо. Обязательно прочитаю, уже скачал.

Вам это не обязательно.

Хотя книжка интересная, мне очень нравится, первый раз прочитал ещё лет около 60 назад. Вам это не обязательно.Хотя книжка интересная, мне очень нравится, первый раз прочитал ещё лет около 60 назад. ЛАД 2 Повідомлень: 21311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5026 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 15:57 Faceless написав: ...........

А с госпитализациями что? ...........А с госпитализациями что?

И ещё (вчерашнее):

Эран Сегаль поделился в Twitter своим видением динамики заражения «омикроном». Он написал: «На прошлой неделе - 16 000 подтвержденных случаев заражения, на этой - 61 000 [на сегодняшний день уже 72 000 по данным минздрава - прим. ред.]. Число инфицированных дважды удвоилось».



«На самом деле заражено в два раза больше граждан, - считает профессор, - потому что выявляются не все случаи. На следующей неделе темпы заражения будут схожими, и поэтому число инфицированных достигнет 500 000 человек».



По мнению Сегаля, мы этих цифр в официальной статистике не увидим, потому что изменились правила тестирования.



Темпы заражаемости будут постепенно снижаться. Пик эпидемии наступит через 2-3 недели. Затем заболеваемость пойдет на спад.



Как сообщалось ранее, правительство ограничило категории граждан, которые смогут сдать PCR-тесты. Из-за опасения, что ресурсы системы тестирования не справятся с большим наплывом желающих сделать тест, анализ PCR решено делать только гражданам в возрасте 60+ и тем, кто в группе риска. Все остальным рекомендовано делать экспресс-проверки (тест на антиген) дома.

https://detaly.co.il/prognoz-na-sleduyushhej-nedele-v-izraile-budet-polmilliona-infitsirovannyh/ И ещё (вчерашнее): ЛАД 2 Повідомлень: 21311 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5026 раз. Подякували: 4667 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4825482648274828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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