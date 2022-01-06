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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 144
Мені вже зробили щеплення
56%
80
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 23:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Пруфы есть? (с)

Так ты ж принес про нарднпа. Или не читал сам свой пруф?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 00:14

ВОЗ не считает омикрон легкой (оригинал - mild) формой ОРВИ, несмотря на менее тяжелое течение в сравнении с прошлыми штаммами

Bloomberg
By Andy Hoffman
6 января 2022 г., 18:02 GMT+2 Updated on 6 января 2022 г., 18:52 GMT+2

WHO Underscores Risks of Omicron Even With Less-Severe Symptoms

The omicron variant of the Covid-19 virus appears less serious than previous strains but shouldn’t be considered mild, the director-general of the World Health Organization said.
“Omicron is hospitalizing and killing people,” Tedros Adhanom Ghebreyesus told reporters at a regular briefing in Geneva Thursday
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:09

Как будет работать система анализов на "ковид" в Израиле с пятницы: точная схема
........
Как уже отмечалось, такая практика сильно снизит вероятность своевременной диагностики "ковида" и будет способствовать распространению вируса. Судя по всему, правительство практически отказалось от попыток сдержать распространение "омикрона" и принимает чисто формальные меры — прежде всего это касается домашних анализов, проведение которых вообще невозможно контролировать и проверять

https://www.9tv.co.il/item/38303
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:18

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Пруфы есть? (с)

Так ты ж принес про нарднпа. Или не читал сам свой пруф?

Вообще-то мораль той истории в том, что "ылита" пишет правила для всех, кроме себя. И в данном случае - речь о "ковид-правилах".
"Но не все понимают"(с)
(А некоторые и не поймут)

Так что, "пруфы есть"(с), фейкомёт?
Или уже не надо, т.к. твой кент удалил твой исходный закидон?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 07 січ, 2022 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:22

roberto dark
.....всем остальным предлагается переболеть. В той или иной форме. Помимо прочего, я хочу обратить ваше внимание, что теперь Израиль, впервые в мире среди развитых стран и он же единственный, где наука начнет получать не прямые данные, как было раньше, а эстраполированные, приблизительные.

https://www.9tv.co.il/item/38316
Не подскажете, что имеется ввиду?
Или просто сокращение ПЦР-тестов?
Тогда понятно, что просто Украину автор к развитым странам не относит. Впрочем, как и РФ и ещё многих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 07:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вообще-то мораль той истории в

Моралей мб несколько. И та, в которой депутат-антивак злой , агрессивный и мстивый - тоже имеет место. :lol:
ылита" пишет правила для всех, кроме себя.

Это не новость. А причем тут Ковид? :mrgreen:

твой кент удалил твой исходный закидон

Конечно удалил, если какое-то *** через минуту после его написания тыцнуло "жалоба". :D Не ты? Ну так ты же знаешь тогда "кто")).
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 січ, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за невероятной заразности "Омикрон" продолжает вызывать беспокойство у медицинских специалистов

Представители Всемирной организации здравоохранения призывают людей не относиться к недавно выявленному штамму коронавируса "Омикрон" легкомысленно ведь несмотря на легкое течение болезни, она все же убивает людей в разных уголках мира.

Указанная информация базируется на ряде проведенных исследований, четко демонстрирующих рекордное количество случаев инфицирования именно мутированным штаммом, пишет издание BBC.

По словам руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, только за сутки в США зафиксировали более миллиона вновь обнаруженных случаев коронавируса, что оказывает невероятное давление на медиков и больницы по всему миру.

Что касается "Омикрона", то он на уровне с уже известным штаммом "Дельта" госпитализирует и убивает людей в мире.
https://telegraf.com.ua/zdorove/2022-01-07/5693254-ne-varto-nedootsinyuvati-zagrozu-vooz-vistupila-iz-poperedzhennyam-shchodo-omikronu
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В мире начал распространяться новый опасный вирус под названием "Флурона", являющийся смесью мутаций коронавируса и гриппа. Первые случаи заболеваний этим недугом уже обнаружили в Израиле, Бразилии, Испании и России. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

Об этом говорится в материале CNN.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, грипп и коронавирус – это респираторные заболевания, которые очень быстро распространяются воздушно-капельным путем и имеют схожие симптомы – кашель, насморк, повышенная температура, головная боль, усталость
Cпециалисты говорят, что одновременное заражение обоими вирусами – "Флурона" – очень опасно для людей, ведь они убивают иммунную систему.

"Одновременное заражение Covid-19 и гриппом может являться катастрофой для вашей иммунной системы", — заявил доктор Адриан Берроуз, врач семейной медицины и доцент Университета Центральной Флориды.

По его мнению, "Флурона" может привести к увеличению количества летальных исходов в мире, однако сейчас слишком мало данных, чтобы говорить об уровне госпитализаций и смертей от новой мутированной болезни.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:25

Теперь становится понятна мотивация и логика ваксов, и любителей пфайзера в частности :)

В Швеции запустили рекламу вакцинации


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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:28

Вкладчик1234 , и логика антиваков.
Им пфайзер мертвого не поднял, почему они должны верить в спасение живого. :lol:
Hotab
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