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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:09

Как будет работать система анализов на "ковид" в Израиле с пятницы: точная схема
........
Как уже отмечалось, такая практика сильно снизит вероятность своевременной диагностики "ковида" и будет способствовать распространению вируса. Судя по всему, правительство практически отказалось от попыток сдержать распространение "омикрона" и принимает чисто формальные меры — прежде всего это касается домашних анализов, проведение которых вообще невозможно контролировать и проверять

https://www.9tv.co.il/item/38303
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 01:22

roberto dark
.....всем остальным предлагается переболеть. В той или иной форме. Помимо прочего, я хочу обратить ваше внимание, что теперь Израиль, впервые в мире среди развитых стран и он же единственный, где наука начнет получать не прямые данные, как было раньше, а эстраполированные, приблизительные.

https://www.9tv.co.il/item/38316
Не подскажете, что имеется ввиду?
Или просто сокращение ПЦР-тестов?
Тогда понятно, что просто Украину автор к развитым странам не относит. Впрочем, как и РФ и ещё многих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за невероятной заразности "Омикрон" продолжает вызывать беспокойство у медицинских специалистов

Представители Всемирной организации здравоохранения призывают людей не относиться к недавно выявленному штамму коронавируса "Омикрон" легкомысленно ведь несмотря на легкое течение болезни, она все же убивает людей в разных уголках мира.

Указанная информация базируется на ряде проведенных исследований, четко демонстрирующих рекордное количество случаев инфицирования именно мутированным штаммом, пишет издание BBC.

По словам руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, только за сутки в США зафиксировали более миллиона вновь обнаруженных случаев коронавируса, что оказывает невероятное давление на медиков и больницы по всему миру.

Что касается "Омикрона", то он на уровне с уже известным штаммом "Дельта" госпитализирует и убивает людей в мире.
https://telegraf.com.ua/zdorove/2022-01-07/5693254-ne-varto-nedootsinyuvati-zagrozu-vooz-vistupila-iz-poperedzhennyam-shchodo-omikronu
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В мире начал распространяться новый опасный вирус под названием "Флурона", являющийся смесью мутаций коронавируса и гриппа. Первые случаи заболеваний этим недугом уже обнаружили в Израиле, Бразилии, Испании и России. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

Об этом говорится в материале CNN.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, грипп и коронавирус – это респираторные заболевания, которые очень быстро распространяются воздушно-капельным путем и имеют схожие симптомы – кашель, насморк, повышенная температура, головная боль, усталость
Cпециалисты говорят, что одновременное заражение обоими вирусами – "Флурона" – очень опасно для людей, ведь они убивают иммунную систему.

"Одновременное заражение Covid-19 и гриппом может являться катастрофой для вашей иммунной системы", — заявил доктор Адриан Берроуз, врач семейной медицины и доцент Университета Центральной Флориды.

По его мнению, "Флурона" может привести к увеличению количества летальных исходов в мире, однако сейчас слишком мало данных, чтобы говорить об уровне госпитализаций и смертей от новой мутированной болезни.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:07

  ЛАД написав:roberto dark
.....всем остальным предлагается переболеть. В той или иной форме. Помимо прочего, я хочу обратить ваше внимание, что теперь Израиль, впервые в мире среди развитых стран и он же единственный, где наука начнет получать не прямые данные, как было раньше, а эстраполированные, приблизительные.

https://www.9tv.co.il/item/38316
Не подскажете, что имеется ввиду?
Или просто сокращение ПЦР-тестов?
Тогда понятно, что просто Украину автор к развитым странам не относит. Впрочем, как и РФ и ещё многих.

На счёт развитости медицины в Украине и России я пожалуй воздержусь. Что касается экстраполированности данных, то полагаю, что имеется ввиду то, что теперь экспресс-тест можно будет делать ТАКЖЕ дома за свой счет, кроме пунктов приёма тестов от минздрава Израиля, то отсюда цифры суточной заболеваемости, и рассчитываемый на их основе индекс R больше не будут отражать реальную динамику эпидемической ситуации, ведь эту информацию невозможно будет проверить. Кроме того Гендиректор минздрава Нахман Аш объяснил, что при заражении «омикроном» инфекция протекает полностью бессимптомно примерно в 60% случаев, велика вероятность, что значительная часть этих бессимптомных заражений регистрироваться не будут.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 07 січ, 2022 14:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:49

Пока тут наш громозека весь день з̶а̶г̶л̶я̶д̶ы̶в̶а̶л̶ ̶в̶с̶е̶м̶ ̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶ы, переживал у кого крепче либидо, разрешили бустер в Украине. Всем, у кого 6месяцев от крайней ширки.


Истребин.
Меня тут люди в комментариях подкалывают : - "Ну что, ты теперь доволен что бустер разрешили ?" )

- Доволен ))
Мама моя кстати сегодня получила бустер, она из категории граждан 60+ лет. Я записался на 8 января.

П.С. Кто записывается через Хелси, там нет в выборке бустера, выбирайте " Друга доза вакцини " и смотрите внимательно какую вакцину выбираете.

А для всех напоминаю сайты для онлайн записи.

1. Хелси.
https://helsi.me/lp/vaccination

2. Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації
https://list.covid19.gov.ua/

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

▪️ перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
▪️ перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
▪️ перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.



Собственно сама новость:


https://news-liga-net.cdn.ampproject.or ... elayuschim
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 січ, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:54

Hotab подожду пока за бустер 2к денег давать дадут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:58

vitaliian , тоже разумно. Ну а у меня вообще ещё несколько месяцев есть.

Зато меня улыбает, как Яма и прочие злочынци снова понесут свои кровные, чтобы им "вписали" липовую бустерную)))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я в целом не горю желанием третий чип внедрять, но если пойду бустеризироваться, то когда гарантийный срок первых чипов начнет заканчиваться
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:28

Faceless , для принятия решения у меня будет несколько факторов.
Какая эпидситуация на тот момент будет в мире и стране.
Как покажет свою эффективность против микронов этих третья ширка (время ждать у меня есть)
Как покажут себя коктейли (а у меня именно коктейль получится, так как первые были синовак)

В общем пока понаблюдаем, а к 6 месяцу решу.
Hotab
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П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

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