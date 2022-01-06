В мире начал распространяться новый опасный вирус под названием "Флурона", являющийся смесью мутаций коронавируса и гриппа. Первые случаи заболеваний этим недугом уже обнаружили в Израиле, Бразилии, Испании и России. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.



Об этом говорится в материале CNN.



Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, грипп и коронавирус – это респираторные заболевания, которые очень быстро распространяются воздушно-капельным путем и имеют схожие симптомы – кашель, насморк, повышенная температура, головная боль, усталость

Cпециалисты говорят, что одновременное заражение обоими вирусами – "Флурона" – очень опасно для людей, ведь они убивают иммунную систему.



"Одновременное заражение Covid-19 и гриппом может являться катастрофой для вашей иммунной системы", — заявил доктор Адриан Берроуз, врач семейной медицины и доцент Университета Центральной Флориды.



По его мнению, "Флурона" может привести к увеличению количества летальных исходов в мире, однако сейчас слишком мало данных, чтобы говорить об уровне госпитализаций и смертей от новой мутированной болезни.