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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4827482848294830 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 0 5 0 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 0 0 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 0 0 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 0 0 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 0 Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:56 Hotab написав: Faceless , для принятия решения у меня будет несколько факторов.

Какая эпидситуация на тот момент будет в мире и стране.

Как покажет свою эффективность против микронов этих третья ширка (время ждать у меня есть)

Как покажут себя коктейли (а у меня именно коктейль получится, так как первые были синовак)



В общем пока понаблюдаем, а к 6 месяцу решу. , для принятия решения у меня будет несколько факторов.Какая эпидситуация на тот момент будет в мире и стране.Как покажет свою эффективность против микронов этих третья ширка (время ждать у меня есть)Как покажут себя коктейли (а у меня именно коктейль получится, так как первые были синовак)В общем пока понаблюдаем, а к 6 месяцу решу.

Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая Faceless

Модератор Повідомлень: 30910 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1307 раз. Подякували: 7425 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:03 Котики как вы тут? Что там в Израиле? Бустироваться 4 раз будем? Или можно просто всем дать переболеть? Как европка справляется? Как заокеанская метрополия? Когда летим в 50? Ромасик

Повідомлень: 3941 З нами з: 30.03.15 Подякував: 965 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:05 для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить... Цитрин

Повідомлень: 1160 З нами з: 26.06.21 Подякував: 154 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:08 Цитрин написав: для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить... для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...

ну пфизер якобы колол и получил 95% эффективности ну пфизер якобы колол и получил 95% эффективности Ромасик

Повідомлень: 3941 З нами з: 30.03.15 Подякував: 965 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4827482848294830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17023000

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19