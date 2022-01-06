Hotab написав:Faceless , для принятия решения у меня будет несколько факторов. Какая эпидситуация на тот момент будет в мире и стране. Как покажет свою эффективность против микронов этих третья ширка (время ждать у меня есть) Как покажут себя коктейли (а у меня именно коктейль получится, так как первые были синовак)
В общем пока понаблюдаем, а к 6 месяцу решу.
Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая
для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...
Цитрин написав:для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...