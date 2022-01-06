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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 0 5 0
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:56

  Hotab написав:Faceless , для принятия решения у меня будет несколько факторов.
Какая эпидситуация на тот момент будет в мире и стране.
Как покажет свою эффективность против микронов этих третья ширка (время ждать у меня есть)
Как покажут себя коктейли (а у меня именно коктейль получится, так как первые были синовак)

В общем пока понаблюдаем, а к 6 месяцу решу.

Увы, но прирост эффективности снижается, и если для базового дабл-шота целесообразность была понятной, то для бустеров - уже не совсем, типа плюс несколько процентов эффективности, а после третьего то вообще на грани погрешности. В стате оперируют общей эффективностью, я же все таки смотрю на ее прирост. Пока что основной аргумент в пользу бустера чисто административный - просто продлить действие аусвайса, потому что +5-10% защиты от тяжелого течения болезни, и то, это брутто, а для моей возрастной группы в несколько раз меньше - тут уже целесообразность слабая
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:03

Котики

как вы тут? Что там в Израиле? Бустироваться 4 раз будем? Или можно просто всем дать переболеть? Как европка справляется? Как заокеанская метрополия? Когда летим в 50?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:05

для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:08

  Цитрин написав:для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...

ну пфизер якобы колол и получил 95% эффективности
Ромасик
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П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

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