По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.



Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:



0-4 года: 2% (3900);



5-11 лет: 13% (25 тысяч);



12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);



16-18 лет: 8% (15 тысяч);



19-39 лет: 31% (60 тысяч);



40-59 лет: 22% (43 тысячи);



60 лет и старше: 9% (17,5 тысячи);



Расклад по "привитости" выявленных во вторник зараженных таков:



47% (91 тысяча) привиты тремя дозами;



26% (52,5 тысячи) не привиты вообще;



9% (17,5 тысячи) свежепривитые (то есть те, кто сделал вторую прививку не более полугода назад);



8% (15 тысяч) "старопривитые" (то есть те, кто сделал вторую прививку более полугода назад и не делал третью);



5% (9,7 тысячи) переболевшие и привитые после этого одной или более дозами;



4% (7,8 тысячи) переболевшие более полугода назад и при этом не привитые;



1% (2 тысячи) переболевшие менее полугода назад и при этом не привитые;