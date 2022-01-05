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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4828482948304831>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 8
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
38%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
0
0
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
25%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
38%
3
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:08

  Цитрин написав:для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...

ну пфизер якобы колол и получил 95% эффективности
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:17

  Faceless написав:Зображення

в валютную ветку повесьте, и мы посмотрим.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:20

  ЛАД написав:
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.

Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:

0-4 года: 2% (3900);

5-11 лет: 13% (25 тысяч);

12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);

16-18 лет: 8% (15 тысяч);

19-39 лет: 31% (60 тысяч);

40-59 лет: 22% (43 тысячи);

60 лет и старше: 9% (17,5 тысячи);

Расклад по "привитости" выявленных во вторник зараженных таков:

47% (91 тысяча) привиты тремя дозами;

26% (52,5 тысячи) не привиты вообще;

9% (17,5 тысячи) свежепривитые (то есть те, кто сделал вторую прививку не более полугода назад);

8% (15 тысяч) "старопривитые" (то есть те, кто сделал вторую прививку более полугода назад и не делал третью);

5% (9,7 тысячи) переболевшие и привитые после этого одной или более дозами;

4% (7,8 тысячи) переболевшие более полугода назад и при этом не привитые;

1% (2 тысячи) переболевшие менее полугода назад и при этом не привитые;

https://www.9tv.co.il/item/38302
Как понимаю, здесь "ошибка перевода". Должно быть не "во вторник", а "на вторник".

не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны
5 ЯНВАРЯ 2022 23:51
По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).

Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.

я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!! :shock: :shock: :shock:
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 07 січ, 2022 18:31, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:41

Ромасик Скорее вирус "здулся", а точнее его последняя версия на моменте 8)

Минздрав Израиля: число инфицированных растет, тяжелобольных - все меньше
https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/108491
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 07 січ, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:50

  vitaliian написав:Hotab подожду пока за бустер 2к денег давать дадут.

За чей счет?

  Hotab написав:понесут свои кровные, чтобы им "вписали" липовую бустерную

Вы уже, как и Ваш земляк, начали измышлениями заниматься, поскольку, например, от меня никаких "приносов", никаких "вписываний", как, впрочем, и никаких вакцинаций, ожидать не следует :wink:

  Faceless написав:но если пойду бустеризироваться, то когда гарантийный срок первых чипов начнет заканчиваться

Истинно Соломоново решение, поскольку "все проходит, и это пройдет".
Остается неизвестным лишь то, а на какую ветку форума обратят свои взоры дирижеры этой ветки?

Как и ожидалось, Омикрон стремительно распространяется по всему миру. Вроде как, и локдауны имеем, и отмены рейсов, и многое другое. Но если действительно статистика покажет практически нулевой процент смертности, то думаю, что к апрелю-маю мы с вами сможем глубоко вздохнуть и, как мудрый Соломон, сказать, что и это проходит.

https://ru.investing.com/analysis/article-200289323
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:01

Три дозы вакцины не вызывают достаточного ответа антител

Двухдозовая вакцина CoronaVac фирмы Sinovac и бустер от Pfizer оказались менее эффективными против нового штамма коронавируса Омикрон, чем это ожидалось.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений, сообщает Reuters.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/bu ... -omikrona/
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:03

А шо так можна було? ;)

Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Африці можуть призвести до того, що дане захворювання стане ендемічним для континенту і буде присутнім серед його населення. Про це заявив у четвер директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на брифінгу, що відбувся в ПАР.
Якщо до кінця нинішнього 2022 року в Африці не відбудеться збільшення масштабів вакцинації до рівня вище 70-80% [населення], то ми можемо опинитися у ситуації, коли COVID-19 стане для континенту ендемічною хворобою. Згідно з останніми даними Africa CDC, на поточний день менше 10% населення Африки пройшло повний курс вакцинації від коронавірусу.
https://portaltele.com.ua/zdorovya/covi ... fryky.html
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:34

Oпасность бессимптомного "ковида"!

Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма :!:
Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека.
https://www.9tv.co.il/item/38369
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 07 січ, 2022 20:41, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:34

интересно не остановилась ли вакцинация в Казахстане?
и как себя поведёт вирус там если людям будет не до вакцин
uaprofi
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