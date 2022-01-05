Цитрин написав:для оценки эффективности, нужно часть уколов делать плацебо. Интересно как этот вопрос решается? Кому-то колят плацебо под видом жижи и дают сертификат? Или плацебо не колят? но тогда ведь эффективность достоверно не получится оценить...
По данным Минздрава, во вторник анализы на "ковид" сдали 195 тысяч человек, из них зараженными оказались 11.974 человека. Из них 666 арабов, 1510 ультраортодоксов и порядка 200 иностранных подданных. Остальные 9600 выявленных во вторник носителей – прочее население, не относящееся ни к одной из трех вышеупомянутых категорий.
Возрастной расклад по выявленным во вторник 11.974 зараженным таков:
0-4 года: 2% (3900);
5-11 лет: 13% (25 тысяч);
12-15 лет: 10% (19,5 тысячи);
16-18 лет: 8% (15 тысяч);
19-39 лет: 31% (60 тысяч);
40-59 лет: 22% (43 тысячи);
60 лет и старше: 9% (17,5 тысячи);
Расклад по "привитости" выявленных во вторник зараженных таков:
47% (91 тысяча) привиты тремя дозами;
26% (52,5 тысячи) не привиты вообще;
9% (17,5 тысячи) свежепривитые (то есть те, кто сделал вторую прививку не более полугода назад);
8% (15 тысяч) "старопривитые" (то есть те, кто сделал вторую прививку более полугода назад и не делал третью);
5% (9,7 тысячи) переболевшие и привитые после этого одной или более дозами;
4% (7,8 тысячи) переболевшие более полугода назад и при этом не привитые;
1% (2 тысячи) переболевшие менее полугода назад и при этом не привитые;
не знаю, как перевод, но математика точно не пляшет. И что-то олимпиадный математик молчит.
Коронавирус в Израиле: идет лавина зараженных, и ей все возрасты покорны 5 ЯНВАРЯ 2022 23:51 По данным Минздрава на вечер среды, в стране насчитывается уже 62.438 зарегистрированных носителей "уханьского" коронавируса (47.917 накануне, 42.364 в понедельник, 33.909 в воскресенье, 29.959 в субботу).
Столь стремительная прогрессия обещает в будущем огромное число зараженных, но такова цена отказа от серьезных профилактических мер.
я когда это прочел, я перепроверил дату материала. Рилли??? Уханьского??? Вот так за неделю свободы (как в Украине годами) взяло и снесло 4жды уколотых??? Они шо вапше? Они же тупо кинули своих уверовавших поклонников, рассказывающих, что ваксына просто не работает с новыми вариантами вируса, а так она защищает, точно-точно!!!
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 07 січ, 2022 18:31, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Hotab подожду пока за бустер 2к денег давать дадут.
За чей счет?
Hotab написав:понесут свои кровные, чтобы им "вписали" липовую бустерную
Вы уже, как и Ваш земляк, начали измышлениями заниматься, поскольку, например, от меня никаких "приносов", никаких "вписываний", как, впрочем, и никаких вакцинаций, ожидать не следует
Faceless написав:но если пойду бустеризироваться, то когда гарантийный срок первых чипов начнет заканчиваться
Истинно Соломоново решение, поскольку "все проходит, и это пройдет". Остается неизвестным лишь то, а на какую ветку форума обратят свои взоры дирижеры этой ветки?
Как и ожидалось, Омикрон стремительно распространяется по всему миру. Вроде как, и локдауны имеем, и отмены рейсов, и многое другое. Но если действительно статистика покажет практически нулевой процент смертности, то думаю, что к апрелю-маю мы с вами сможем глубоко вздохнуть и, как мудрый Соломон, сказать, что и это проходит.
Двухдозовая вакцина CoronaVac фирмы Sinovac и бустер от Pfizer оказались менее эффективными против нового штамма коронавируса Омикрон, чем это ожидалось. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений, сообщает Reuters. https://cursorinfo.co.il/coronavirus/bu ... -omikrona/
Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Африці можуть призвести до того, що дане захворювання стане ендемічним для континенту і буде присутнім серед його населення. Про це заявив у четвер директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на брифінгу, що відбувся в ПАР. Якщо до кінця нинішнього 2022 року в Африці не відбудеться збільшення масштабів вакцинації до рівня вище 70-80% [населення], то ми можемо опинитися у ситуації, коли COVID-19 стане для континенту ендемічною хворобою. Згідно з останніми даними Africa CDC, на поточний день менше 10% населення Африки пройшло повний курс вакцинації від коронавірусу. https://portaltele.com.ua/zdorovya/covi ... fryky.html
Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека. https://www.9tv.co.il/item/38369
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 07 січ, 2022 20:41, всього редагувалось 2 разів.