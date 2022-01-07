Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:56

Цитрин написав: roberto dark написав: Скорее вирус "здулся", а точнее его последняя версия на моменте Скорее вирус "здулся", а точнее его последняя версия на моменте



Если вирус сдуется, вакцинаторы подкинут новый. The show must go on...



Вы представляете сколько фарма получает денег от государств? Это все налоги и снижение уровня жизни. А для фармы - суперприбыли. Думаете от этого просто так откажутся? Если вирус сдуется, вакцинаторы подкинут новый. The show must go on...Вы представляете сколько фарма получает денег от государств? Это все налоги и снижение уровня жизни. А для фармы - суперприбыли. Думаете от этого просто так откажутся?

Я как раз себе очень хорошо представляю и говорил об этом еще с самого начала пандемии

Kак вам "короновирусный самолет"?Ученые: «омикрон» – самый заразный вирус в истории человечества и уже побил все рекорды контагиозности.