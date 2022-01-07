Филиппинам последние 2 недели после супертайфуна, тоже было не до вакцин, масок и т.д.
Еще недавно количество новых заболевших там измерялось сотнями, а сегодня уже 21819
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:38
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:38
Если вирус сдуется, вакцинаторы подкинут новый. The show must go on...
Вы представляете сколько фарма получает денег от государств? Это все налоги и снижение уровня жизни. А для фармы - суперприбыли. Думаете от этого просто так откажутся?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А вам запретят смотреть статистику смертности, или для вас госстаты всех стран напишут альтернативную завышенную, чтобы убедить вас, что "вирус ещё убивает,надо ещё колоть"?
Или для вас манекены в ковидные стационары будут подкладывать?
По-моему надо быть отбитым на всю голову, чтобы получив +120 тысяч смертей за 2021 год, рассказывать о "нам это выдумали и подсунули, его на самом деле нет"
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:51
Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют.
За словами індійських чиновників, вдруге за два дні більшість пасажирів, які прибувають до Індії рейсом з Італії, дали позитивний результат на Covid.
У п’ятницю 173 з 285 пасажирів на борту рейсу Рим – Амрітсар дали позитивний результат після прибуття.
Також більше сотні людей дали позитивний результат після прибуття в Амрітсар з Мілана в середу.
У четвер в Італії зафіксовано новий рекорд - майже 220 000 випадків.
У п’ятницю Індія повідомила про понад 100 000 випадків – експерти вважають, що Omicron спричиняє різкий стрибок зараження, який країна спостерігала за останній тиждень.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:56
Я как раз себе очень хорошо представляю и говорил об этом еще с самого начала пандемии .
Kак вам "короновирусный самолет"? Взлетели нормально, а сели – 80 процентов пассажиров оказались инфицированы
Ученые: «омикрон» – самый заразный вирус в истории человечества и уже побил все рекорды контагиозности.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:59
Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04
В Британии все хорошо
Управління національної статистики (ONS) підрахувало, що більше ніж у кожної 15-тої людини за останній тиждень 2021 року був би позитивний тест на Covid. Це 3,7 мільйонів інфікованих людей у всіх регіонах Англії, крім Лондона. У столиці, за оцінками, кожен десятий інфікований, але ONS стверджує, що є «ранні ознаки», що зараження сповільнюється. Представники охорони здоров’я стурбовані збільшенням випадків захворювання серед літніх людей.
Оттуда же наш знакомый график (ссылка внизу, не загрузилась сюда картинка), на котором за сутки получилось 229 летальных и 178250 новых выявленных. Бустеров вкололи только 231856 (вместо обычных 800000), из-за праздников или что-то пошло не так? (например, многие болеют, каждый 10й-15й, не успели уколоться ).
Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:16
Хорошо в Британии, плохо с Флер
Украина за 7 дней 2022 года 1189
Бриты за 7 дней 2022 года 1120 жмуров
Реальное население без ОРДЛО 1:2
Ужасный омикрон до Украины не дошел, но поставил на колени бритов.
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