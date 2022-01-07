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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4828482948304831

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.1 5 8
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
38%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
0
0
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
25%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
38%
3
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:38

  uaprofi написав:интересно не остановилась ли вакцинация в Казахстане?
и как себя поведёт вирус там если людям будет не до вакцин

Филиппинам последние 2 недели после супертайфуна, тоже было не до вакцин, масок и т.д.
Еще недавно количество новых заболевших там измерялось сотнями, а сегодня уже 21819
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:41

  uaprofi написав:интересно не остановилась ли вакцинация в Казахстане?
и как себя поведёт вирус там если людям будет не до вакцин

Сегодня стэндаперы решили блеснуть бородатыми шутками)))


За Казахстан домашнее задание получал Вкладчик. Надо узнать, выполнил ли. Заодно и по Афганистану расскажет. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:38

  roberto dark написав:Скорее вирус "здулся", а точнее его последняя версия на моменте 8)


Если вирус сдуется, вакцинаторы подкинут новый. The show must go on...

Вы представляете сколько фарма получает денег от государств? Это все налоги и снижение уровня жизни. А для фармы - суперприбыли. Думаете от этого просто так откажутся?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Думаете от этого просто так откажутся?

А вам запретят смотреть статистику смертности, или для вас госстаты всех стран напишут альтернативную завышенную, чтобы убедить вас, что "вирус ещё убивает,надо ещё колоть"?
Или для вас манекены в ковидные стационары будут подкладывать?
По-моему надо быть отбитым на всю голову, чтобы получив +120 тысяч смертей за 2021 год, рассказывать о "нам это выдумали и подсунули, его на самом деле нет"
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:51

Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют. :mrgreen:

За словами індійських чиновників, вдруге за два дні більшість пасажирів, які прибувають до Індії рейсом з Італії, дали позитивний результат на Covid.
У п’ятницю 173 з 285 пасажирів на борту рейсу Рим – Амрітсар дали позитивний результат після прибуття.
Також більше сотні людей дали позитивний результат після прибуття в Амрітсар з Мілана в середу.
У четвер в Італії зафіксовано новий рекорд - майже 220 000 випадків.
У п’ятницю Індія повідомила про понад 100 000 випадків – експерти вважають, що Omicron спричиняє різкий стрибок зараження, який країна спостерігала за останній тиждень.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59910842
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:56

  Цитрин написав:
  roberto dark написав:Скорее вирус "здулся", а точнее его последняя версия на моменте 8)


Если вирус сдуется, вакцинаторы подкинут новый. The show must go on...

Вы представляете сколько фарма получает денег от государств? Это все налоги и снижение уровня жизни. А для фармы - суперприбыли. Думаете от этого просто так откажутся?

Я как раз себе очень хорошо представляю и говорил об этом еще с самого начала пандемии .

Kак вам "короновирусный самолет"? Взлетели нормально, а сели – 80 процентов пассажиров оказались инфицированы https://detaly.co.il/koronavirusnyj-sam ... tsirovany/
Ученые: «омикрон» – самый заразный вирус в истории человечества и уже побил все рекорды контагиозности. https://detaly.co.il/uchenye-omikron-sa ... vechestva/
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:59

  Hotab написав:По-моему надо быть отбитым на всю голову, чтобы получив +120 тысяч смертей за 2021 год, рассказывать о "нам это выдумали и подсунули, его на самом деле нет"


Если бы выдумали, это было бы еще полбеды.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04

В Британии все хорошо

Управління національної статистики (ONS) підрахувало, що більше ніж у кожної 15-тої людини за останній тиждень 2021 року був би позитивний тест на Covid. Це 3,7 мільйонів інфікованих людей у всіх регіонах Англії, крім Лондона. У столиці, за оцінками, кожен десятий інфікований, але ONS стверджує, що є «ранні ознаки», що зараження сповільнюється. Представники охорони здоров’я стурбовані збільшенням випадків захворювання серед літніх людей.
https://www.bbc.com/news/uk-59912534
Оттуда же наш знакомый график (ссылка внизу, не загрузилась сюда картинка), на котором за сутки получилось 229 летальных и 178250 новых выявленных. Бустеров вкололи только 231856 (вместо обычных 800000), из-за праздников или что-то пошло не так? (например, многие болеют, каждый 10й-15й, не успели уколоться :roll: ).
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... age-22.png
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:16

Хорошо в Британии, плохо с Флер

Украина за 7 дней 2022 года 1189
Бриты за 7 дней 2022 года 1120 жмуров

Реальное население без ОРДЛО 1:2


Ужасный омикрон до Украины не дошел, но поставил на колени бритов. :lol:
Hotab
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