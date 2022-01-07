Например, один из фрагментов этой книги изложен так:
Вам, должно быть, приходилось слышать удручающую новость, что 1952 г. был худшим по ситуации с полиомиелитом за всю историю медицинских наблюдений. Этот вывод основывался на исчерпывающих, казалось бы, свидетельствах, какие только можно вообразить: в том году было зарегистрировано намного больше случаев заболевания полиомиелитом, чем в каком-либо другом. Но когда эксперты взялись изучать исходные цифры, вскрылись и кое-какие более обнадеживающие факты. Во-первых, численность детей в возрасте, когда восприимчивость к заболеванию максимальна, в 1952 г. была так велика, что, если бы сохранился прежний уровень заболеваемости, количество случаев достигало бы рекордного значения. Другой отрадный факт таков: на фоне всеобщей бдительности по поводу полиомиелита его стали диагностировать чаще и фиксировать даже неострые формы заболевания. Наконец, в тот год усилились финансовые стимулы к большему вниманию к этой болезни, что выразилось в возросшем предложении страхования от полиомиелита, а также в увеличении возможностей получить поддержку и помощь со стороны Национального фонда борьбы с детским параличом. Выявленные факты позволяют серьезно усомниться в истинности утверждения, что распространение полиомиелита достигло нового пика, а данные о смертности от данного заболевания только усиливают эти сомнения.
Смотрю, юрист продолжает заниматься софистикой, вообращая, что выступает перед скопищем присяжных заседателей, отобранных из простонародья и верящих в любую чушь, уверенно произнесенную набриолиненным крючкотвором с деревянной мордой
не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика. Итак, в Богодуховскую районную больницу Харьковской области госпитализировали пожилую семейную пару с популярным диагнозом. В результате жена выжила, а вот муж умер из-за того, что вместо сердечной недостаточности его лечили от COVID-19. При этом медики умудрились еще и перепутать тела покойников. Наконец, если бы не настойчивость зятя и дочери покойника, которые привлекли телевидение для публичного оглашения халатности медиков, семейную пару внесли бы в статистику COVID-19, а так, по всей вероятности, не удалось. https://www.youtube.com/watch?v=ESchGUZY954