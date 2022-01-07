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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4829483048314832

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 9
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
33%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
0
0
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
22%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
33%
3
Ще в роздумах
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:58

  Hotab написав:А вам запретят смотреть статистику смертности, или для вас госстаты всех стран напишут альтернативную завышенную

В 1954 году, когда большинства "любителей статистики", которые с помощью ее методов обосновывают здесь свои доводы, еще не существовало, Дарелл Хафф издал книгу "Как лгать при помощи статистики":
https://kitobz.tj/upload/%d0%94%d0%b0%d ... %20%20.pdf

Например, один из фрагментов этой книги изложен так:
Вам, должно быть, приходилось слышать удручающую новость, что 1952 г. был худшим по ситуации с полиомиелитом за всю историю медицинских наблюдений. Этот вывод основывался на исчерпывающих, казалось бы, свидетельствах, какие только можно вообразить: в том году было зарегистрировано намного больше случаев заболевания полиомиелитом, чем в каком-либо другом. Но когда эксперты взялись изучать исходные цифры, вскрылись и кое-какие более обнадеживающие факты.
Во-первых, численность детей в возрасте, когда восприимчивость к заболеванию максимальна, в 1952 г. была так велика, что, если бы сохранился прежний уровень заболеваемости, количество случаев достигало бы рекордного значения.
Другой отрадный факт таков: на фоне всеобщей бдительности по поводу полиомиелита его стали диагностировать чаще и фиксировать даже неострые формы заболевания.
Наконец, в тот год усилились финансовые стимулы к большему вниманию к этой болезни, что выразилось в возросшем предложении страхования от полиомиелита, а также в увеличении возможностей получить поддержку и помощь со стороны Национального фонда борьбы с детским параличом.
Выявленные факты позволяют серьезно усомниться в истинности утверждения,
что распространение полиомиелита достигло нового пика, а данные о смертности от данного заболевания только усиливают эти сомнения.

Таким образом, если постановлением Кабмина № 246 медицинским работникам введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить, особенно руководителям медицинский учреждений, солидные бюджетные выплаты, что уже было выявлено Счетной палатой Украины:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 00246.html
https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1307
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Таким образом, если постановлением Кабмина № 246 медицинским работникам введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз,

Смотрите какая ситуация:
человеку говорят: "в 2021 году выросло общее количество смертей. На 120 тыс от нормы. Ни ковидной, ни суицидной, ни от голода, а общей. "

А человек отвечает : "это наверное смерти от дтп записывают в Ковид"
Внимание вопрос: "этот человек недоразвит, глуп или прикидывается таким"
Выберите правильный ответ.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 січ, 2022 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:28

  fler написав:Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют.


Британия -
There were 1,820,674 tests reported on 6 January 2022. This shows an increase of 18.5% compared to the previous 7 days.


Индия -
Over 15 lakh people were tested for COVID-19 on January 6, of which 1.12 lakh were actually positive.


Лакх это у них 100 тыс

То есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в Индии

Так что флер - it's up to you
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:38

Смотрю, юрист продолжает заниматься софистикой, вообращая, что выступает перед скопищем присяжных заседателей, отобранных из простонародья и верящих в любую чушь, уверенно произнесенную набриолиненным крючкотвором с деревянной мордой
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Великие умы

не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."

Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:44

  Igneus написав:
  zРадио написав:Смотрю, юрист продолжает заниматься софистикой, вообраЩая...

Элеонора Рузвельт:
"Великие умы обсуждают идеи; средние умы обсуждают события; мелкие умы обсуждают людей".


Так вы - не только софист, но и буквоед? А сколько пафоса в цитировании красивых, но непонятных по смыслу и неподходящих по калибру повторителю чужих слов :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:49

  Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."

Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика.
Итак, в Богодуховскую районную больницу Харьковской области госпитализировали пожилую семейную пару с популярным диагнозом. В результате жена выжила, а вот муж умер из-за того, что вместо сердечной недостаточности его лечили от COVID-19. При этом медики умудрились еще и перепутать тела покойников.
Наконец, если бы не настойчивость зятя и дочери покойника, которые привлекли телевидение для публичного оглашения халатности медиков, семейную пару внесли бы в статистику COVID-19, а так, по всей вероятности, не удалось.
https://www.youtube.com/watch?v=ESchGUZY954
Igneus
 
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