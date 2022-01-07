Например, один из фрагментов этой книги изложен так:
Вам, должно быть, приходилось слышать удручающую новость, что 1952 г. был худшим по ситуации с полиомиелитом за всю историю медицинских наблюдений. Этот вывод основывался на исчерпывающих, казалось бы, свидетельствах, какие только можно вообразить: в том году было зарегистрировано намного больше случаев заболевания полиомиелитом, чем в каком-либо другом. Но когда эксперты взялись изучать исходные цифры, вскрылись и кое-какие более обнадеживающие факты. Во-первых, численность детей в возрасте, когда восприимчивость к заболеванию максимальна, в 1952 г. была так велика, что, если бы сохранился прежний уровень заболеваемости, количество случаев достигало бы рекордного значения. Другой отрадный факт таков: на фоне всеобщей бдительности по поводу полиомиелита его стали диагностировать чаще и фиксировать даже неострые формы заболевания. Наконец, в тот год усилились финансовые стимулы к большему вниманию к этой болезни, что выразилось в возросшем предложении страхования от полиомиелита, а также в увеличении возможностей получить поддержку и помощь со стороны Национального фонда борьбы с детским параличом. Выявленные факты позволяют серьезно усомниться в истинности утверждения, что распространение полиомиелита достигло нового пика, а данные о смертности от данного заболевания только усиливают эти сомнения.
Смотрю, юрист продолжает заниматься софистикой, вообращая, что выступает перед скопищем присяжных заседателей, отобранных из простонародья и верящих в любую чушь, уверенно произнесенную набриолиненным крючкотвором с деревянной мордой
не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Впрочем никакие "умы " это не напишут. Потому я вам предлагаю ещё раз выбрать правильный ответ, кто вы, если приходите с подобного рода аргументами))
Hotab написав:не напишут на фразу "в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от годовой нормы" ответ " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить..."
Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика. Итак, в Богодуховскую районную больницу Харьковской области госпитализировали пожилую семейную пару с популярным диагнозом. В результате жена выжила, а вот муж умер из-за того, что вместо сердечной недостаточности его лечили от COVID-19. При этом медики умудрились еще и перепутать тела покойников. Таким образом,если бы не настойчивость зятя и дочери покойника, которые привлекли телевидение для публичного оглашения халатности медиков, семейную пару внесли бы в статистику COVID-19, а так, по всей вероятности, не удалось. Наконец, не у всех есть возможности для того, чтобы опровергнуть популярный сейчас диагноз и привлечь к ответственности формирователей подобной статистики. https://www.youtube.com/watch?v=ESchGUZY954
fler написав:Управління національної статистики (ONS) підрахувало, що більше ніж у кожної 15-тої людини за останній тиждень 2021 року був би позитивний тест на Covid. Це 3,7 мільйонів інфікованих людей у всіх регіонах Англії, крім Лондона. У столиці, за оцінками, кожен десятий інфікований, але ONS стверджує, що є «ранні ознаки», що зараження сповільнюється. Представники охорони здоров’я стурбовані збільшенням випадків захворювання серед літніх людей. https://www.bbc.com/news/uk-59912534 Оттуда же наш знакомый график (ссылка внизу, не загрузилась сюда картинка), на котором за сутки получилось 229 летальных и 178250 новых выявленных. Бустеров вкололи только 231856 (вместо обычных 800000), из-за праздников или что-то пошло не так? (например, многие болеют, каждый 10й-15й, не успели уколоться ). https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpspr ... age-22.png
fler Додано: Вів 04 січ, 2022 21:03
почему-то предпочитает брать данные по Британии не из официального сайта ее правительства, а из "Гугла", и сравнив их, делает вывод, что в "Гугле" истина
(под "Гуглом" подразумевается ВВС, откуда предпочитает брать данные по Британии доктор наук, игнорируя официальный сайт ее правительства data.gov.uk)
Если же верить цифрам ВВС, то оказывается, что в Великобритании ситуация только улучшается по всем показателям - суточным заболеваниям, госпитализациям, смертям.
Данные на 4 января
и на 6 января
Неужели вы это не заметили
P.S. Мои поздравления вам - вы наконец-то освоили Гугл-переводчик, переведя им оригинальный текст ВВС на украинский язык! https://www-bbc-com.translate.goog/news ... x_tr_hl=ru Еще немного усилий и вы научитесь загружать сюда графики, таблицы, картинки, независимо от их форматов изображений.