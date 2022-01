Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:28

fler написав: Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют. Недавно один местный эксперт вещал, что в Индии слабо тестируют.

There were 1,820,674 tests reported on 6 January 2022. This shows an increase of 18.5% compared to the previous 7 days.

Over 15 lakh people were tested for COVID-19 on January 6, of which 1.12 lakh were actually positive.

Британия -Индия -Лакх это у них 100 тысТо есть в Британии при в разы меньшем населении по факту 6 января было больше протестировано чем в ИндииТак что флер - it's up to you