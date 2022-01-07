Додано: Суб 08 січ, 2022 08:14

Igneus написав: Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика

Подобного рода врачебные ошибки были всегда. Это не случилось с приходом Ковид.Но вопрос ведь совершенно сейчас не в том, случались ли смерти из-за ошибок врачей, их усталости от перегруза, из-за не успевшей кареты скорой помощи, занятой ковидниками: очевидно такие ситуации случались. Равно как они всегда случались даже в тех странах, где никаких 3-кратных доплат введено не было. И, о странно!, в этих странах тоже сильно выросла годовая смертность.Вопрос в другом и я его повторяю снова, вдруг вы его все же сумеете понять:"Кто тот человек, который читает написанное мной"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???Он глупец, лжец или манипулятор??Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"Вы можете выбрать наиболее соответствующий ответ.