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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4831483248334834>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4.4 5 10
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
30%
3
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
10%
1
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
20%
2
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
30%
3
Ще в роздумах
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:22

  roberto dark написав:Ромасику и остальным антиваксам стоит напрячься! Не все так просто...Коронавирусная инфекция, даже перенесенная в легкой или вовсе бессимптомной форме, угрожает серьезными последствиями для организма :!:
Исследователи пришли к выводу о том, что даже легкая форма заболевания вызывает долгосрочный иммунный ответ, который может негативно влиять на ткани и органы человека.
https://www.9tv.co.il/item/38369

зачем Ромасику напрягаться?
1) они уже переболели і маємо те що маємо
2) Ромасик находится в спокойной Украине, а не эпидемическом Израиле
3) что за сегрегация антиваксов? Это не в Израиле ли 4жды наколотом испытывают все формы коронавирусной инфекции?
4) да и вообще, ваша статья - дикий баян
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:25

  Igneus написав:Рассмотрим на простом примере, как формируется медицинская статистика.
Итак, в Богодуховскую районную больницу Харьковской области госпитализировали пожилую семейную пару с популярным диагнозом. В результате жена выжила, а вот муж умер из-за того, что вместо сердечной недостаточности его лечили от COVID-19. При этом медики умудрились еще и перепутать тела покойников.
Таким образом,если бы не настойчивость зятя и дочери покойника, которые привлекли телевидение для публичного оглашения халатности медиков, семейную пару внесли бы в статистику COVID-19, а так, по всей вероятности, не удалось.

то, что не удалось харьковским медикам, сделает ведущий математик этой ветки :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:46

  Hotab написав:Вопрос в другом и я его повторяю снова, вдруг вы его все же сумеете понять:
"Кто тот человек, который читает написанное мной
"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы"

Похоже, что Вам еще Будівельник объяснял о том, что такое волны рождаемости и соответствующие им волны смертности.

Видите ли, в 1941 году мужское население Украины было мобилизовано в армию, а ее территория в 1941-1944 годах находилась под оккупацией, что пагубно отразилось на рождаемости.
Однако, в 1945-1948 годах происходила демобилизация тринадцати старших возрастов армии на основании закона, которая сократилась с 11,4 млн. в мае 1945 г. до 2,9 млн. к концу 1948 г. :
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D ... 0%B8%D0%B8
https://maxpark.com/community/2039/content/2067560

Естественно, что в конце 40-х - начале 50-х годов в СССР, и в том числе в Украине, повысилась рождаемость.
Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет.
Вы случайно не разбирались не только в количестве умерших в 2020-2021 годах, но и в их "качестве", а именно в годах рождения умерших?
Если не разбирались, то разберитесь по годам рождения в "излишней смертности", ведь это именно Ваше, а не мое основное занятие.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 08 січ, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет.

А в 2019 году им было 68-73. Кроме этого есть многочисленная группа 80-85 лет, которым 2 года назад было 78-83 года. И? Что нам делать с этой информацией??

Но вопрос ведь опять не в том.
Я вас не прошу объяснять причины избыточной смертности в 2021 году. Это все объяснили в НАН Украины, демографы, медики, ВООЗ, учёные мира. Много было ссылок на авторитетные источники. Всем способным к восприятию информации они в принципе понятны, а неспособным к восприятию - объяснить невозможно.

Я как раз таки у вас спрашиваю не это.
А повторяю вопрос:
"Кто тот человек, который читает написанное мной
"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???

Он глупец, лжец или манипулятор??
Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"

Вы можете выбрать наиболее соответствующий ответ.
.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 09:59, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:53

  Ромасик написав:
  fler написав:Низькі темпи вакцинації від коронавірусу в Африці можуть призвести до того, що дане захворювання стане ендемічним для континенту і буде присутнім серед його населення. Про це заявив у четвер директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на брифінгу, що відбувся в ПАР.
Якщо до кінця нинішнього 2022 року в Африці не відбудеться збільшення масштабів вакцинації до рівня вище 70-80% [населення], то ми можемо опинитися у ситуації, коли COVID-19 стане для континенту ендемічною хворобою. Згідно з останніми даними Africa CDC, на поточний день менше 10% населення Африки пройшло повний курс вакцинації від коронавірусу.
https://portaltele.com.ua/zdorovya/covi ... fryky.html

кстати, кроме отсутствия цитокинового шторма, сообщение о котором зачистили, непонятен акцент на невакс Африке, как будто в наколотой европке он неэндемичен. Или статья опять базируется на мифах прошлого века о коллективном иммунитете.

Какой бред я только что прочитал!

Вирусы по определению не могут быть эндемическими заболеваниями. Даже если об этом заявляет карьерный чиновник, это не значит, что он прав по умолчанию.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:57

  yanyura написав:Какой бред я только что прочитал!
Вирусы по определению не могут быть эндемическими заболеваниями.


Може дасте визначення ендемічного захворювання, яке забороняє вірусам бути його збудниками ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:01

  Hotab написав:А повторяю вопрос:
"Кто тот человек, который читает написанное мной
"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы"....

Вам дал ответ еще Будівельник, когда пояснял о волнах рождаемости и смертности.
Повторяю еще раз, что волна повысившейся рождаемости после демобилизации армии в 1945-1948 годах обернулась "излишней смертностью" к 2020 году.
Мое дело заключается в юридической помощи живым, например, в их пенсионном обеспечении, так как со смертью выплата пенсий прекращается.
Поскольку Вы занимаетесь только своим благополучием и у Вас есть для этого свободное время, то Вам и все козыри заниматься умершими в 2020-2021 годах, в частности, разбираться с годами их рождения.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Вам дал ответ еще Будівельник

Нет. Будивельнык выдвинул свою версию причины повышенной смертности в 2021-2021 годах. Я уважаю его мнение, несмотря на то, что оно не находит ни логичного, ни научного подтверждения. И идёт в разрез с мнением учёных мира, которые регистрируют повышенную смертность в практически всех странах , в том числе не имевших взрывного роста рождаемости после 2 МВ. Но это его мнение и пусть так и будет. Вы его разделяете , ну и ладно.
Я жду от вас ответ на другой вопрос. Повторяю его:
"Кто тот человек, который читает написанное мной
"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???

Он глупец, лжец или манипулятор??
Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"

  Igneus написав:Мое дело заключается в юридической помощи живым, например, в их пенсионном обеспечении

Зачем нам эта информация?? Мы же не на кружке анонимных алкоголиков, куда вы пришли и сказали : "Я Игнеус, и я юрыст" "Здравствуй, Игнеус! Чем по работе занимаешься?"
Такого вопроса не было.
Но был вопрос иной. И он выделен жирным выше.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 січ, 2022 10:13, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:08

akido
Что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите, т.ч. выбирайте сами любое
здесь:
https://bit.ly/3t8Crdu
или здесь:
https://bit.ly/32ZRqvM
И почитайте, что из себя представляют вирусы - https://bit.ly/3qVqhlH
А потом подумайте, могут ли вирусы быть эндемиками и соотв. вызывать эндемические заболевания.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:17

  yanyura написав:akido
Что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите, т.ч. выбирайте сами любое
здесь:
https://bit.ly/3t8Crdu
или здесь:
https://bit.ly/32ZRqvM
И почитайте, что из себя представляют вирусы - https://bit.ly/3qVqhlH
А потом подумайте, могут ли вирусы быть эндемиками и соотв. вызывать эндемические заболевания.

странно, по вашей же ссылке:
Інфекційна хвороба є ендемічною (грец. en — «в»/«в межах» + demos — «люди») в популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Наприклад, вітряна віспа є ендемічною у багатьох європейських країнах,
Ромасик
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