Додано: Суб 08 січ, 2022 09:50

Igneus написав: Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет. Сейчас родившимся в конце 40-х - начале 50-х годов около 70-75 лет.

А в 2019 году им было 68-73. Кроме этого есть многочисленная группа 80-85 лет, которым 2 года назад было 78-83 года. И? Что нам делать с этой информацией??Но вопрос ведь опять не в том.Я вас не прошу объяснять причины избыточной смертности в 2021 году. Это все объяснили в НАН Украины, демографы, медики, ВООЗ, учёные мира. Много было ссылок на авторитетные источники. Всем способным к восприятию информации они в принципе понятны, а неспособным к восприятию - объяснить невозможно.Я как раз таки у вас спрашиваю не это.А повторяю вопрос:"Кто тот человек, который читает написанное мной"в 2021 году в Украине умерло на 120 тыс больше от обычной годовой нормы" , но оппонирует " введена доплата до 300% заработной платы за работу в условиях COVID-19, то зачем им ставить иной диагноз, например, диабет или атеросклероз, который не позволит получить...". ???Он глупец, лжец или манипулятор??Или он просто юрыст, который слышит один вопрос, а отвечает на другой, потому что молчание - это признание поражения?"Вы можете выбрать наиболее соответствующий ответ.